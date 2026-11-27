"Сградата на Община Ковачевци е евакуирана заради сигнал за бомбена заплаха, получен по електронната поща на администрацията".

Това съобщи кметът на общината Васил Станимиров. На място има полицейски служители, които извършват проверка.

Кметът посочи, че е уведомил компетентните органи, а всички служители на Общината са освободени от работа за целия ден.

Достъпът до сградата е ограничен.

Станимиров обясни, че в електронното съобщение подателят твърди, че е поставил взривни устройства в административни сгради и търговски центрове. Според него разпространението на подобни съобщения може да е част от хибридна атака, целяща да предизвика безпокойство сред гражданите.

"Сигналът е получен на електронната поща на Общината в 4:20 часа тази сутрин", съобщи секретарят на Община Ковачевци Симона Кирилова.

Тя уточни, че съобщението е прочетено в началото на работния ден, след което всички служители са евакуирани незабавно в рамките на десет минути. По думите на Кирилова съобщението съдържа послания с политическа и идеологическа насоченост, а подателят поставя 24-часов срок за напускане на помещенията.

Секретарят посочи още, че на територията на общината сигналът се отнася единствено до сградата на общинската администрация. Тя допълни, че при получаването на подобни сигнали служителите трябва да бъдат евакуирани.