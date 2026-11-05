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Надпис „бомба“ в тоалетна приземи извънредно поредния самолет в небето на Европа

Надпис „бомба“ в тоалетна приземи извънредно поредния самолет в небето на Европа
АП/БТА

Полетът на „Райънеър“ е изпълнявал дестинация Италия - Белгия

Нова фалшива бомбена заплаха на борда на самолет на „Райънеър“, изпълняващ полет от италианския град Пескара до летище „Шарлероа“ в Белгия, продължи черната серия от инциденти, които парализираха европейския въздушен трафик днес. Информацията бе потвърдена официално от италианската новинарска агенция АНСА, която се позова на пресслужбата на летището, както и от белгийската агенция Белга.

Протоколите за извънредни ситуации и засилените мерки за сигурност са били задействани точно в 13:13 ч. местно време, след като член на екипажа е открил стряскащ надпис с думата „бомба“, изписан в една от тоалетните на летателния апарат.

След кацането на машината в Белгия, пътниците са били изведени организирано от самолета под конвой на силите за сигурност. Всеки от пасажерите е преминал през щателна индивидуална проверка, като в антитерористичната операция са включени специализирани части и обучени кучета за откриване на взривни вещества.

Паралелно с това е извършен и пълен скенер на целия багаж на борда.

Въпреки първоначалната паника, след приключването на мащабните инцидентни проверки белгийските власти официално потвърдиха, че не е открито взривно устройство и опасност за гражданите няма.

Координирана вълна от фалшиви бомбени заплахи предизвика сериозни смущения в европейското въздушно пространство. Засилени проверки за сигурност бяха извършени при полети на „Иджън еърлайнс“ в Милано, „ЛОТ еърлайнс“ в Брюксел и Варшава, „Еър Сърбия“ и „Уиз Еър“ в Букурещ, както и при съвместни полети на „Финеър“ и „Джеттайм“ над Румъния и Австрия. Поради същата заплаха френските ВВС спешно ескортираха и приземиха пътнически самолет на „Еър Лингъс“ във военната авиобаза в Еврьо. При нито един от случаите не бяха открити взривни устройства.

България също се оказа силно засегната от подобна диверсия, след като три самолета на „Райънеър“ получиха сходни заплахи и кацнаха извънредно на български летища, където бяха проверени от специалните служби.

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