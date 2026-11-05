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НА ЖИВО: Левски и Ягелония подновиха битката помежду си

НА ЖИВО: Левски и Ягелония подновиха битката помежду си
БТА

Сержиньо получи контузия

Левски и Ягелония Бялисток играят при 0:0 в мач от 4-ия кръг на основната фаза на Лига Европа. Двубоят се провежда на Националния стадион "Васил Левски". 

В началните минути гостите на два пъти обстрелваха вратата на Светослав Вуцов. В 4-ата минута Ник Прелец не намери очертанията на вратата, а малко след това същото стори и Хесус Имас. 

В 7-ата минута Кайетан Шмит беше оставен непокрит в наказателното поле. Той потърси далечния ъгъл, но Светослав Вуцов с бляскава намеса спаси. Първата по-сериозна атака на Левски дойде в 12-ата минута. Сержиньо напредна и подаде към Рейналдо отляво в наказателното поле. Бразилецът опита удар, който беше блокиран и се стигна до корнер. 

В 23-ата минута Евертон Бала получи отляво в наказателното поле. Бразилецът успя да се освободи и да отправи удар към далечния ъгъл, но прати топката покрай вратата. Две минути след това гостите сбъркаха в своята половина. Сержиньо овладя и отправи силен удар, с който затрудни Славомир Абрамович, но вратарят се справи и улови. 

Левски продължи да играе по-смело и с висока преса. Рейналдо отне топката, напредна и подаде към Евертон Бала. Бразилецът отправи два последователни удара, които бяха блокирани. В 33-ата минута Мазир Сула и Алдаир разиграха отдясно. Португалецът центрира към Евертон Бала, който отправи удар, но над вратата. 

В 41-ата минута Жереми Агбонифо получи отлично подаване отдясно. Шведът навлезе в наказателното поле, но отправи слаб удар, с който не затрудни вратаря на Левски. Малко след това пред Рейналдо се откри добра възможност, но и той не нанесе хубав удар и Абрамович спаси. 

В края на първата част Сержиньо получи разтежение и напусна терена, а на негово място се появи Армстронг Око-Флекс. 

Левски - Ягелония 0:0 

Левски: 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров /к/, 4. Кристиан Макун, 3. Майкон, 19. Мехди Мубарик, 8. Марко Груич, 35. Сержиньо (46 - 11. Армстронг Око-Флекс), 22. Мазир Сула, 17. Евертон Бала, 7. Рейналдо

Треньор: Хулио Веласкес

Ягелония: 50. Славомир Абрамович, 27. Родриго Консейсао, 3. Душан Стойнович (46 - 4. Юки Кобаяши), 44. Апостолос Константопулос, 23. Гийерме Монтоя, 6. Тарас Романчук, 19. Андерс Клинге, 11. Хесус Имас, 10. Жереми Агбонифо (46 - 30. Усман Соу), 7. Кайетан Шмит, 99. Ник Прелец

Треньор: Адриан Шимиенец

Съдия: Енеа Йорги, Албания

Стадион: "Васил Левски", София

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