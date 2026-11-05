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Треньорът на АЕК след драмата с Реал Мадрид: Горди сме, но и разочаровани

Треньорът на АЕК след драмата с Реал Мадрид: Горди сме, но и разочаровани
АП/БТА

Марко Николич очаква от отбора си да използва тежкото поражение като опит за следващите мачове

Старши треньорът на АЕК Атина Марко Николич призна, че е останал със смесени чувства след загубата с 2:3 от Реал Мадрид в Шампионската лига. Гръцкият тим на два пъти поведе, но допусна решителен гол от Федерико Валверде в добавеното време.

“От една страна, със сигурност се гордеем с представянето си, но от друга, сме разочаровани от начина, по който в крайна сметка загубихме. Ние сме професионалисти и винаги се стремим да печелим, дори срещу Реал Мадрид”, заяви Николич, цитиран от официалния сайт на УЕФА.

Специалистът смята, че отборът му трябва да извлече поуки от срещата и да продължи да се бори за точки в трудната си програма.

“Този мач трябва да се разглежда като важен опит и основа за следващите мачове. Очаквам играчите да продължат да се борят, да работят усилено и да се опитат да спечелят повече точки”, добави треньорът.

След четири кръга Реал Мадрид е втори в общото класиране с 12 точки, докато АЕК заема 29-о място с три пункта.

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