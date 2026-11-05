Йотова: Мечтата ми е България да не изнася само суровини, а да произвежда продукти с по-висока добавена стойност

Българската металургия е ключова част от индустрията на страната и има основна роля за развитието на икономиката. Това заяви президентът Илияна Йотова по време на тържественото отбелязване на Деня на металурга в София.

Празникът съвпадна с 35-ата годишнина на Българската асоциация на металургичната индустрия. По думите на Йотова през този период организацията се е утвърдила не само като място за защита на интересите на работещите в сектора, но и като представител на техните права и политики.

Президентът подчерта, че макар металурзите да не са сред професиите, които най-често попадат пред камерите, работата им е в основата на развитието на българската икономика.

"Точно вие, металурзите, не стоите отпред, пред камерите на фоторепортерите, но сте в основата на развитието на цялата българска икономика. Когато човек се замисли за вашата работа, осъзнава, че няма сграда, няма машина, няма висока технология, която да минава без вашето производство", каза Йотова.

Тя отбеляза, че въпреки навлизането на нови технологии и промените в индустрията, основното значение продължават да имат хората, техният капацитет и натрупаните професионални традиции.

"Живеем в модерни времена, всичко около нас се променя, предизвикателствата за различни, навлизат нови технологии, но най-важното са хората, които работят в металургичната ни индустрия, техният капацитет и традициите, които носят в себе си, българските инженери, които правят производството по-модерно", каза президентът.

Йотова посочи като една от целите пред сектора увеличаването на дела на металургичната индустрия в брутния вътрешен продукт, който по думите ѝ в момента е 18%.

"Няма друг клон на българската икономика, който да носи национално богатство на страната и да е залог и стимул за развитието на икономиката", заяви тя.

Президентът подчерта и значението на металургията за европейската икономика и българския износ. Според нея постигнатите резултати са знак за капацитета на сектора и за мястото на България в европейската индустрия.

Йотова заяви, че страната трябва да се стреми не само към участие в европейските производствени вериги, а към създаване на компании и производства, които допринасят за просперитета на целия европейски пазар.

"На мен ми се иска да не бъдем само част от веригите в Европа, а да бъдем онези компании и предприятия, които са част от просперитета на цяла Европа. Мечтата ми е свързана с това България да не изнася само суровини. Знаем, че това, което произвеждате, е с висока добавена стойност и с много добро качество, но защо да не осъществим една мечта след вашето производство да има още поне две стъпала напред за производство на следващия продукт от българските метали, а след това - защо не и един ден дори да се включим в автомобилната индустрия", каза Йотова.

Според президента една от сериозните задачи пред държавата е подготовката на достатъчно кадри за металургичната индустрия, включително висшисти и специалисти със средно образование.

"По думите ѝ сериозна задача пред българската държава трябва да бъде подготвянето на хора - висшисти и със средно специално образование, които да работят в металургичните компании. По света са измислени различни системи, крайно време е и ние да развиваме такава, тъй като недостигът на работна ръка се усеща твърде много", каза Йотова.

По темата за въглеродните емисии президентът посочи, че сред основните задачи на правителството е да следи внимателно съдържанието на следващата годишна финансова рамка.

В края на изказването си Йотова пожела на металурзите да превръщат предизвикателствата пред сектора в успехи и да има повече компании, които да се грижат за работещите в индустрията.