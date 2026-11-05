Новини
Търси
Подкаст
Общество

Йотова: Мечтата ми е България да не изнася само суровини, а да произвежда продукти с по-висока добавена стойност

Йотова: Мечтата ми е България да не изнася само суровини, а да произвежда продукти с по-висока добавена стойност
Снимка: БТА

Президентът заяви, че металургията е в основата на българската икономика, и призова за повече инвестиции в кадри, технологии и производство по веригата на добавената стойност

Българската металургия е ключова част от индустрията на страната и има основна роля за развитието на икономиката. Това заяви президентът Илияна Йотова по време на тържественото отбелязване на Деня на металурга в София.

Празникът съвпадна с 35-ата годишнина на Българската асоциация на металургичната индустрия. По думите на Йотова през този период организацията се е утвърдила не само като място за защита на интересите на работещите в сектора, но и като представител на техните права и политики.

Президентът подчерта, че макар металурзите да не са сред професиите, които най-често попадат пред камерите, работата им е в основата на развитието на българската икономика.

"Точно вие, металурзите, не стоите отпред, пред камерите на фоторепортерите, но сте в основата на развитието на цялата българска икономика. Когато човек се замисли за вашата работа, осъзнава, че няма сграда, няма машина, няма висока технология, която да минава без вашето производство", каза Йотова.

Тя отбеляза, че въпреки навлизането на нови технологии и промените в индустрията, основното значение продължават да имат хората, техният капацитет и натрупаните професионални традиции.

"Живеем в модерни времена, всичко около нас се променя, предизвикателствата за различни, навлизат нови технологии, но най-важното са хората, които работят в металургичната ни индустрия, техният капацитет и традициите, които носят в себе си, българските инженери, които правят производството по-модерно", каза президентът.

Йотова посочи като една от целите пред сектора увеличаването на дела на металургичната индустрия в брутния вътрешен продукт, който по думите ѝ в момента е 18%.

"Няма друг клон на българската икономика, който да носи национално богатство на страната и да е залог и стимул за развитието на икономиката", заяви тя.

Президентът подчерта и значението на металургията за европейската икономика и българския износ. Според нея постигнатите резултати са знак за капацитета на сектора и за мястото на България в европейската индустрия.

Йотова заяви, че страната трябва да се стреми не само към участие в европейските производствени вериги, а към създаване на компании и производства, които допринасят за просперитета на целия европейски пазар.

"На мен ми се иска да не бъдем само част от веригите в Европа, а да бъдем онези компании и предприятия, които са част от просперитета на цяла Европа. Мечтата ми е свързана с това България да не изнася само суровини. Знаем, че това, което произвеждате, е с висока добавена стойност и с много добро качество, но защо да не осъществим една мечта след вашето производство да има още поне две стъпала напред за производство на следващия продукт от българските метали, а след това - защо не и един ден дори да се включим в автомобилната индустрия", каза Йотова.

Според президента една от сериозните задачи пред държавата е подготовката на достатъчно кадри за металургичната индустрия, включително висшисти и специалисти със средно образование.

"По думите ѝ сериозна задача пред българската държава трябва да бъде подготвянето на хора - висшисти и със средно специално образование, които да работят в металургичните компании. По света са измислени различни системи, крайно време е и ние да развиваме такава, тъй като недостигът на работна ръка се усеща твърде много", каза Йотова.

По темата за въглеродните емисии президентът посочи, че сред основните задачи на правителството е да следи внимателно съдържанието на следващата годишна финансова рамка.

В края на изказването си Йотова пожела на металурзите да превръщат предизвикателствата пред сектора в успехи и да има повече компании, които да се грижат за работещите в индустрията.

Още по темата

Илияна Йотова поздрави Карлос Насар: Титаничен си и спечели милиони сърца

Илияна Йотова поздрави Карлос Насар: Титаничен си и спечели милиони сърца

Йотова: Българските антарктически експедиции се превърнаха в символ на професионализъм и всеотдайност

Йотова: Българските антарктически експедиции се превърнаха в символ на професионализъм и всеотдайност

Йотова: Българските фирми и компании са част от тези, които развиват Европа и света

Йотова: Българските фирми и компании са част от тези, които развиват Европа и света

Победа за Йотова, предупреждение за управлението: Анализатори за вота и възможните протести

Победа за Йотова, предупреждение за управлението: Анализатори за вота и възможните протести

Примата Лили Иванова със сърдечен поздрав за победата на Йотова

Примата Лили Иванова със сърдечен поздрав за победата на Йотова

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Мая Манолова: "Топлофикация София" дължи неустойки на хиляди абонати без парно

Мая Манолова: "Топлофикация София" дължи неустойки на хиляди абонати без парно

Обвиниха 24-годишен от Камено, че принуждавал хора да теглят кредити и да му дават парите

Обвиниха 24-годишен от Камено, че принуждавал хора да теглят кредити и да му дават парите

Задържаните в Гурково са на свобода

Задържаните в Гурково са на свобода

"Топлофикация София" пред ТАРАЛЕЖ: Запазваме мълчание до изслушването в Столична община

"Топлофикация София" пред ТАРАЛЕЖ: Запазваме мълчание до изслушването в Столична община

Удължават бедственото положение в Козлодуй заради хром във водата

Удължават бедственото положение в Козлодуй заради хром във водата

Водещи

НА ЖИВО: ЦСКА излиза с две изненади срещу Панатинайкос (Съставите)

НА ЖИВО: ЦСКА излиза с две изненади срещу Панатинайкос (Съставите)

  • Току-що
Мелания Тръмп призова за траен мир в Украйна

Мелания Тръмп призова за траен мир в Украйна

  • Преди 4 минути
Удар за Левски! Ключов футболист се контузи

Удар за Левски! Ключов футболист се контузи

  • Преди 9 минути
По-високите заплати в музеите - сред приоритетите на културното министерство

По-високите заплати в музеите - сред приоритетите на културното министерство

  • Преди 10 минути
Мая Манолова: "Топлофикация София" дължи неустойки на хиляди абонати без парно

Мая Манолова: "Топлофикация София" дължи неустойки на хиляди абонати без парно

Надпис „бомба“ в тоалетна приземи извънредно поредния самолет в небето на Европа

Надпис „бомба“ в тоалетна приземи извънредно поредния самолет в небето на Европа

  • Преди 18 минути
Треньорът на АЕК след драмата с Реал Мадрид: Горди сме, но и разочаровани

Треньорът на АЕК след драмата с Реал Мадрид: Горди сме, но и разочаровани

  • Преди 21 минути
НА ЖИВО: Левски и Ягелония подновиха битката помежду си

НА ЖИВО: Левски и Ягелония подновиха битката помежду си

  • Преди 25 минути
Обвиниха 24-годишен от Камено, че принуждавал хора да теглят кредити и да му дават парите

Обвиниха 24-годишен от Камено, че принуждавал хора да теглят кредити и да му дават парите

  • Преди 32 минути
Путин прие в Кремъл шефа на сигурността на Иран

Путин прие в Кремъл шефа на сигурността на Иран

  • Преди 35 минути
Черна гора може да затвори всички преговорни глави за ЕС до края на годината

Черна гора може да затвори всички преговорни глави за ЕС до края на годината

  • Преди 35 минути
Гърция въвежда 10% данък върху печалбата от криптовалути

Гърция въвежда 10% данък върху печалбата от криптовалути

  • Преди 49 минути
Йотова: Мечтата ми е България да не изнася само суровини, а да произвежда продукти с по-висока добавена стойност

Йотова: Мечтата ми е България да не изнася само суровини, а да произвежда продукти с по-висока добавена стойност

  • Преди 51 минути
Медведев след провала в Париж: Нямам желание да играя повече този сезон

Медведев след провала в Париж: Нямам желание да играя повече този сезон

  • Преди 54 минути
Мицкоски: Докладът на ЕК за Северна Македония е по-добър от миналогодишния

Мицкоски: Докладът на ЕК за Северна Македония е по-добър от миналогодишния

  • Преди 1 час