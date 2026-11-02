Примата Лили Иванова със сърдечен поздрав за победата на Йотова

Примата на българската естрада Лили Иванова със сърдечен поздрав за победата на Илияна Йотова. Певицата написа поздрава във Фейсбук, с който пожелава успех на новия президент на страната.

Припомняме, че Лили Иванова беше част от инициативния комитет на Йотова и Кирил Вълчев.

Илияна Йотова Уважаема госпожо, приемете моите поздравления за избора Ви за президент на Република България!

Здраве, щастие и още много, много успехи в работата Ви за нашата прекрасна, красива България!