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Примата Лили Иванова със сърдечен поздрав за победата на Йотова

Примата Лили Иванова със сърдечен поздрав за победата на Йотова

Тя написа поздрава във Фейсбук

Примата на българската естрада Лили Иванова със сърдечен поздрав за победата на Илияна Йотова. Певицата написа поздрава във Фейсбук, с който пожелава успех на новия президент на страната.

Припомняме, че Лили Иванова беше част от инициативния комитет на Йотова и Кирил Вълчев.

Уважаема госпожо Илияна Йотова, приемете моите поздравления за избора Ви за президент на Република България!
Здраве, щастие и още много, много успехи в работата Ви за нашата прекрасна, красива България!
С цялото си уважение,
Лили Иванова

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