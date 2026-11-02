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Бомбена заплаха отклони самолет по маршрута Лондон-София: унгарски изтребител го ескортира до Будапеща

Бомбена заплаха отклони самолет по маршрута Лондон-София: унгарски изтребител го ескортира до Будапеща
АР/БТА

Това съобщи унгарският министър на отбраната Ромулус Русин-Сенди

Унгарски изтребител „Грипен“ е бил изпратен да съпроводи пътнически самолет до летището в Будапеща след получена информация за бомбена заплаха на борда. Това съобщи унгарският министър на отбраната Ромулус Русин-Сенди във Фейсбук, цитиран от МТИ и БТА.

По думите на министъра заплахата е била отправена срещу самолет на авиокомпания „Уиз Еър“, изпълняващ полет от Лондон до София. Заради сигнала машината е променила маршрута си и е поискала разрешение за аварийно кацане на международното летище „Ференц Лист“ в Будапеща.

В отговор на ситуацията службата за противовъздушна отбрана на НАТО е издала заповед за незабавно излитане от тип „АЛФА“. В рамките на няколко минути унгарски изтребител „Грипен“ е бил вдигнат във въздуха и ескортирал пътническия самолет до безопасното му кацане в унгарската столица.

След приключване на операцията бойният самолет се е върнал в авиобазата в Кечкемет. Случаят е предаден на полицията, която е предприела последващите действия, уточни Русин-Сенди.

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