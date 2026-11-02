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Си Дзинпин: Близкият изток не бива да се превръща в арена на съперничество между великите сили

Си Дзинпин: Близкият изток не бива да се превръща в арена на съперничество между великите сили

Си подчерта, че Китай е готов да работи с арабските държави за възстановяване на мира и постигане на трайна стабилност и сигурност

Близкият изток и регионът на Персийския залив не трябва да се превръщат в арена на съперничество между великите сили и геополитически конфликти. Това заяви китайският президент Си Дзинпин на среща със султана на Оман Хайсам бин Тарик Ал Саид в Пекин, предаде Ройтерс.

Си подчерта, че Китай е готов да работи с арабските държави за възстановяване на мира и постигане на трайна стабилност и сигурност.

„Мирът и стабилността в региона изискват съвместните грижи и защита на всички страни“, заяви той, цитиран от китайското външно министерство.

Призив за безопасно корабоплаване през Ормузкия проток

Срещата се провежда на фона на войната на САЩ и Израел срещу Иран, която затрудни преминаването през Ормузкия проток и повиши световните разходи за енергия и морски транспорт.

В съвместно изявление от 20 точки Китай и Оман настояват за възстановяване на нормалното и безопасно корабоплаване през протока. Двете страни призовават Вашингтон и Техеран да търсят мирни решения, да се върнат към постигнатото през юни споразумение за прекратяване на конфликта и да подновят диалога.

Си заяви, че Пекин последователно работи за спиране на войната и иска да допринесе с идеи и решения за преодоляване на проблемите със сигурността в региона. Китай е готов да засили координацията с арабските страни, включително държавите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив.

Китайското външно министерство съобщи още, че специалният пратеник за Близкия изток Джай Дзюн ще посети Иран, Оман и Саудитска Арабия този месец.

Първо посещение на омански държавен глава в Китай

Султан Хайсам пристигна в Пекин в неделя за двудневна визита. Това е първото посещение на омански държавен глава в Китай от установяването на дипломатически отношения между двете страни през 1978 г.

По информация на оманските държавни медии той е изразил признателност за китайските позиции по ключови регионални въпроси.

Султанът подчерта, че развитието и стабилността са неразривно свързани. По думите му просперитетът изисква сигурност, мир, зачитане на държавния суверенитет и международното право, както и разрешаване на споровете по мирен път.

По-тясно сътрудничество в търговията и енергетиката

Оман е готов да сключи с Китай двустранно преференциално споразумение за търговия и инвестиции, заяви Хайсам. Според него то би открило нови възможности и би улеснило обмена между двете държави.

Китай е най-големият търговски партньор на Оман. Туристическите и бизнес връзките са подпомогнати от директните полети между Пекин и Маскат, започнали през ноември миналата година.

Двете страни са се договорили да задълбочат сътрудничеството в нефтения и газовия сектор и да го разширят в областта на слънчевата и вятърната енергия, електропреноса, преобразуването и съхранението на енергия.

Оман, който изнася суров петрол и енергийни продукти за Китай, се стреми да развива и веригите си за доставки във възобновяемата енергетика и цифровата търговия. Султанът постави акцент и върху сътрудничеството между инвестиционните и финансовите институции.

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