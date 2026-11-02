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Георги Кандев след загубата на балотажа: Бдете! Властта трябва да се отчита пред хората

Георги Кандев след загубата на балотажа: Бдете! Властта трябва да се отчита пред хората
Facebook / Георги Кандев

Кандидатът за вицепрезидент благодари на избирателите за подкрепата, поздрави Илияна Йотова за победата и призова българите да продължат да изискват отговорност от управляващите

Кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев, който участва в президентските избори в двойка с Андрей Гюров, отправи послание към българските граждани след загубата на балотажа.

В публикацията си той благодари на всички, които са подкрепили кандидатурата им, както и на гражданите, упражнили правото си на глас.

"Демокрацията има смисъл, когато хората осъзнаят каква сила притежават и я упражнят наяве", заяви Кандев.

Той отправи специална благодарност и към семейството си за подкрепата по време на предизборната кампания.

Кандев поздрави Илияна Йотова за изборната победа, като подчерта, че националните интереси трябва да стоят над политическото противопоставяне.

"Поздравявам г-жа Илияна Йотова за изборната победа и пожелавам успех на България. Защото успехът на България трябва да стои над успеха на всеки отделен политик", написа той.

В посланието си кандидатът за вицепрезидент призова гражданите да следят дали управляващите изпълняват обещанията си и да не се примиряват с несправедливостите.

"Бдете!", обърна се той към българите.

"Бдете дали обещанията се изпълняват. Искайте отговори. Не се примирявайте с несправедливостта, с бедността, с чувството, че никой не ви чува", подчерта Кандев.

"Властта трябва да се отчита пред хората. Никога обратното. И отговорността да изискваме това не приключва с изборния ден", допълни той.

Според него приключването на кампанията не означава край на отговорността към обществото.

"Не искам днес да останем разделени на победители и победени. Имаме една България. Един общ дом. Предстоят трудни времена и повече от всякога ще имаме нужда един от друг", заяви Кандев.

В заключение той увери, че ще продължи да работи за страната.

"Аз няма да спра. И ви моля - не губете вяра, не губете надежда и никога не се отказвайте от България, каквато искаме да имаме!", завърши Георги Кандев.

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