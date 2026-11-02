Оставиха в ареста 83-годишния обвинен в убийство в Старозагорско

83-годишният мъж, обвинен за умишленото убийство на 59-годишен жител на село Калитиново, остава в ареста с решение на Окръжния съд в Стара Загора. Спрямо него е определена най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“. Това съобщиха от пресцентъра на съда.

Мъжът е обвинен за убийството, извършено умишлено на 28 октомври.

Съдебният състав е приел, че събраните по делото доказателства позволяват да се направи обосновано предположение за съпричастността на П. Х. към престъплението. Според магистратите е налице и риск обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление.

В съдебните мотиви се посочва, че 83-годишният обвиняем проявявал агресия и нееднократно преди убийството удрял жертвата с различни предмети.

Двамата мъже живеели в една къща в селото заедно с племенницата на обвиняемия. На 28 октомври между тях избухнал конфликт, по време на който 83-годишният пребил 59-годишния мъж и му нанесъл удари с твърд предмет. Пострадалият издъхнал вследствие на получена черепно-мозъчна травма.

След сигнал, подаден на телефон 112, на адреса били изпратени полицейски и медицински екипи, които установили смъртта на мъжа.

Обвиняемият няма предишни осъждания, но според съда всички свидетели, разпитани по делото, са дали отрицателни характеристики за него.

Предвиденото в закона наказание за престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност, е от 10 до 20 години затвор.

Съдебното определение може да бъде обжалвано.