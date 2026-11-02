Антонели през сълзи към титлата: Не можех да виждам ясно

Андреа Кими Антонели призна, че е плакал още преди финала на Гран при на Мексико, където си осигури първата световна титла във Формула 1. Пилотът на Мерцедес завърши трети и се превърна в най-младия шампион в историята на спорта.

„Още предишната обиколка мисля, че може би загубих около две секунди, защото вече плачех. Не можех да виждам ясно“, разказа италианецът, цитиран от ДПА.

Пред Антонели финишираха Макс Верстапен с Ред Бул и Люис Хамилтън с Ферари. Третото място обаче беше напълно достатъчно за младия пилот, който призна, че в решителните мигове през главата му са преминали спомени още от годините в картинга.

„Беше много специална последна обиколка и когато пресякох финалната линия, се оставих на емоциите си, защото постигнах една от най-големите си мечти“, каза той.

На подиума Верстапен и Хамилтън понесоха новия шампион на ръце под звуците на италиански песни. Антонели сподели, че изпълнението на „Nessun Dorma“ му е напомнило за неговия дядо.

„Първата песен беше много емоционална, защото дядо ми обичаше да я слуша постоянно. Мисля, че щеше да бъде много горд“, призна пилотът.

Антонели възнамерява да запази и снимка от подиума с двамата многократни световни шампиони.

„Ще си сложа тази снимка в рамка и ще я закача на стената в къщата, за да помня къде съм стигнал“, завърши той.