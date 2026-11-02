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МОСВ предупреди: Леснодостъпната храна привлича мечки все по-близо до населените места

МОСВ предупреди: Леснодостъпната храна привлича мечки все по-близо до населените места
pixabay

Ведомството призовава хората да не оставят хранителни отпадъци на открито и да подават сигнал на 112 при забелязване на мечка в населено място

Наличието на леснодостъпна храна е сред основните причини за зачестилите през последните седмици сигнали за мечки в близост до населени места. Факторите за навлизането на животните в градове и села са комплексни. Това посочват от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в публикация на официалната си страница във Фейсбук. От ведомството призовават гражданите да не изхвърлят хранителни отпадъци на открито и да държат контейнерите за смет затворени, за да не привличат мечките с миризмата на храна.

Експертите от МОСВ предупреждават да не се хранят мечки, особено малките им. Свиквайки с човешкото присъствие, малките животни могат да загубят естествения си страх от хората и да започнат да асоциират човешката миризма с леснодостъпна храна. Специалистите препоръчват също да се осигури защита на домашните животни и пчелините. По думите им сметищата трябва да бъдат надеждно оградени, за да се предотврати достъпът на диви животни до тях.

От МОСВ препоръчват при среща с мечка хората да запазят спокойствие и да не се опитват да се приближават до животното или да го снимат. Необходимо е човекът бавно да отстъпва назад, като продължава да наблюдава мечката. Специалистите съветват също да се говори с тих и спокоен глас, за да се покаже на животното, че човекът не представлява заплаха. Не бива да се хвърлят предмети по мечката, да се бяга или да се правят опити тя да бъде прогонена. Особено внимание е необходимо, когато наблизо има малки мечета, тъй като майката може да прояви защитна реакция.

При забелязване на мечка в населено място гражданите трябва да подадат сигнал на телефон 112.

От МОСВ напомнят, че кафявата мечка е част от естествената българска природа, а присъствието ѝ е признак за добре запазена околна среда и функциониращи екосистеми. „Балканите са сред регионите в Европа, в които все още са съхранени популациите на мечки и други едри хищници“, посочват от министерството.

Припомняме, че подобни случаи бяха регистрирани и наскоро. Преди седмица мечка беше забелязана в близост до междинната станция на Симеоновския лифт край хижа „Северина“, а през последната седмица мече беше заснето да се разхожда по улица в Благоевград.

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