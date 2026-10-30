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Поставят капани за мечката край Кресна, ще я преместят далеч от хората

Поставят капани за мечката край Кресна, ще я преместят далеч от хората
БТА

Експерти от няколко институции подготвят безопасното улавяне на животното, след което то ще бъде преместено в подходящо естествено местообитание

Започна операция по улавянето и преместването на мечката, която многократно е забелязвана в близост до населени места в района на Кресна. На терен вече се поставят специализирани капани, с които животното трябва да бъде уловено безопасно, съобщиха от Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), цитирани от БТА.

В действията участват експерти от Изпълнителната агенция по горите, Държавното горско стопанство - Кресна, МВР, природозащитната организация WWF и Дирекция "Национален парк Пирин“.

След като бъде уловена, мечката ще бъде упоена от специалисти и транспортирана до подходящо естествено местообитание, отдалечено от населени места. Там животното ще бъде освободено обратно в природата.

От ИАГ подчертават, че предприетите мерки имат двойна цел - да гарантират безопасността на местните жители и едновременно с това да защитят дивото животно. Институциите се стремят да предотвратят нежелани срещи между хора и мечката, без да се стига до нейното нараняване.

Властите призовават жителите и посетителите на района да бъдат особено внимателни, докато продължават действията по улавянето.

При среща с мечка гражданите не трябва да се приближават, да се опитват да я прогонват или да я улавят сами. Препоръката е да запазят спокойствие, да се отдалечат бавно и при първа възможност да подадат сигнал на телефон 112.

Случаят идва на фона на други сигнали за поява на мечки в близост до населени места в Югозападна България. Преди дни камери заснеха мече, преминаващо по две улици в квартал на Благоевград. Няма потвърдена информация, че става въпрос за същото животно.

Към момента от ИАГ не съобщават мечката край Кресна да е заловена. Операцията продължава, като целта е преместването ѝ да бъде извършено по начин, безопасен както за хората, така и за животното.

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