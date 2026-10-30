Новият стадион на Милан и Интер ще струва 2 милиарда евро

Милан и Интер официално представиха проекта за изграждане на нов стадион, който ще замени митичния „Джузепе Меаца". Двата италианските гранда се надяват построяването му да отвори нова страница по отношение на приходите. Първата стъпка затова вече е направена. Стадионът ще носи името „Дженерали" след договор със едноименната застрахователна компания за период от 20 години. Сделката е на стойност 650 милиона евро, а Милан и Интер ще получат по 16.25 млн. годишно всеки.

Строителните дейности ще започнат през 2028 година и трябва да са напълно завършени за началото на сезон 2031/32.

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Общата цена на проекта е около 2 милиарда евро, а договорът с компанията за права на името е първата сериозна стъпка за неговото финансиране. Новият стадион ще е за 71 500 зрители и съвсем различен като дизайн от легендарния „Меаца", който е с четири кули в ъглите и уникален в световен мащаб като вид. „Дженерали" напомня повече на „Олимпико" в Рим или на „Алианц Арена" в Мюнхен.

Трибуните зад двете врати са предвидени да имат наклон от 37 градуса - изключително стръмни, вдъхновени от Жълтата стена, където седят пък най-лудите фенове на Борусия Дортмунд.

Парите са налични, а стадионът ще има всичко необходимо за коренно различен ефект върху двата клуба икономически. Заведенията и феншоповете са само едната страна на това, но и възможността за подмяна на настилката, както това се случва на стадионите на Тотнъм и Реал Мадрид, за да има мачове от НФЛ, концерти и т.н.