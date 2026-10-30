Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Новият стадион на Милан и Интер ще струва 2 милиарда евро

Новият стадион на Милан и Интер ще струва 2 милиарда евро

Италианските грандове подписаха спонсорски договор с „Дженерали" за 20 години

Милан и Интер официално представиха проекта за изграждане на нов стадион, който ще замени митичния „Джузепе Меаца". Двата италианските гранда се надяват построяването му да отвори нова страница по отношение на приходите. Първата стъпка затова вече е направена. Стадионът ще носи името „Дженерали" след договор със едноименната застрахователна компания за период от 20 години. Сделката е на стойност 650 милиона евро, а Милан и Интер ще получат по 16.25 млн. годишно всеки.

Строителните дейности ще започнат през 2028 година и трябва да са напълно завършени за началото на сезон 2031/32.

Милан рухна на „Сан Сиро“, два автогола изведоха Интер на върха

Общата цена на проекта е около 2 милиарда евро, а договорът с компанията за права на името е първата сериозна стъпка за неговото финансиране. Новият стадион ще е за 71 500 зрители и съвсем различен като дизайн от легендарния „Меаца", който е с четири кули в ъглите и уникален в световен мащаб като вид. „Дженерали" напомня повече на „Олимпико" в Рим или на „Алианц Арена" в Мюнхен.

Трибуните зад двете врати са предвидени да имат наклон от 37 градуса - изключително стръмни, вдъхновени от Жълтата стена, където седят пък най-лудите фенове на Борусия Дортмунд.

Парите са налични, а стадионът ще има всичко необходимо за коренно различен ефект върху двата клуба икономически. Заведенията и феншоповете са само едната страна на това, но и възможността за подмяна на настилката, както това се случва на стадионите на Тотнъм и Реал Мадрид, за да има мачове от НФЛ, концерти и т.н.

 

 

 

Още по темата

Съдът даде зелена светлина за новия стадион на Милан и Интер

Съдът даде зелена светлина за новия стадион на Милан и Интер

19-годишен влезе в историята на Милан и италианския футбол

19-годишен влезе в историята на Милан и италианския футбол

Интер обърна Фиорентина с два гола в добавеното време и оглави Серия А

Интер обърна Фиорентина с два гола в добавеното време и оглави Серия А

Байерн и Аякс ще открият нов стадион в Кения с мач в Найроби

Байерн и Аякс ще открият нов стадион в Кения с мач в Найроби

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Димитър Бербатов може отново да се кандидатира за президент на БФС

Димитър Бербатов може отново да се кандидатира за президент на БФС

Георги Донков е фаворит за нов треньор на Локомотив София

Георги Донков е фаворит за нов треньор на Локомотив София

Тийнейджър счупи 21-годишен рекорд на ЛеБрон Джеймс в НБА

Тийнейджър счупи 21-годишен рекорд на ЛеБрон Джеймс в НБА

Световната №1 ядоса феновете на тениса в Токио

Световната №1 ядоса феновете на тениса в Токио

ЦСКА обяви програмата за историческото завръщане на „Българска армия“

ЦСКА обяви програмата за историческото завръщане на „Българска армия“

Водещи

ГДБОП задържа 19-годишен хакер за кибератаки срещу обществени медии и институции

ГДБОП задържа 19-годишен хакер за кибератаки срещу обществени медии и институции

  • Преди 1 минута
Димитър Бербатов може отново да се кандидатира за президент на БФС

Димитър Бербатов може отново да се кандидатира за президент на БФС

  • Преди 5 минути
Президентските избори в Сърбия ще бъдат свикани до 27 ноември

Президентските избори в Сърбия ще бъдат свикани до 27 ноември

  • Преди 9 минути
Спецакция срещу престъпността и изборните нарушения: Четирима задържани във Видинско

Спецакция срещу престъпността и изборните нарушения: Четирима задържани във Видинско

  • Преди 14 минути
Над тон месо и 320 литра алкохол иззеха при полицейска акция в Шуменско

Над тон месо и 320 литра алкохол иззеха при полицейска акция в Шуменско

  • Преди 15 минути
Ден на траур в Босна след смъртта на четирима италианци при катастрофа с военен хеликоптер

Ден на траур в Босна след смъртта на четирима италианци при катастрофа с военен хеликоптер

  • Преди 19 минути
Геномът на българите крие изненади: Учени откриха над 8,8 милиона непознати варианта

Геномът на българите крие изненади: Учени откриха над 8,8 милиона непознати варианта

  • Преди 21 минути
Разследват дали принц Андрю и Джефри Епстийн са трафикирали жени в кралското имение Балморал

Разследват дали принц Андрю и Джефри Епстийн са трафикирали жени в кралското имение Балморал

  • Преди 26 минути
До 6 години затвор грозят "Маг Нелина" за предполагаема измама с черна магия

До 6 години затвор грозят "Маг Нелина" за предполагаема измама с черна магия

Поколението Z излиза на протести в Германия

Поколението Z излиза на протести в Германия

  • Преди 31 минути
Кремъл: Участието на Европа в мирните преговори за Украйна ще бъде необходимо на определен етап

Кремъл: Участието на Европа в мирните преговори за Украйна ще бъде необходимо на определен етап

  • Преди 33 минути
Новият стадион на Милан и Интер ще струва 2 милиарда евро

Новият стадион на Милан и Интер ще струва 2 милиарда евро

  • Преди 39 минути
Канада и ЕС изграждат нов „Съюз за бъдещето“

Канада и ЕС изграждат нов „Съюз за бъдещето“

  • Преди 47 минути
Катастрофа на "Тракия" затруднява трафика в посока Бургас

Катастрофа на "Тракия" затруднява трафика в посока Бургас

  • Преди 56 минути
Турция чупи рекорди: 51,3 млрд. долара приходи от туризъм за девет месеца

Турция чупи рекорди: 51,3 млрд. долара приходи от туризъм за девет месеца

  • Преди 58 минути