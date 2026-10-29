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Байерн и Аякс ще открият нов стадион в Кения с мач в Найроби

Байерн и Аякс ще открият нов стадион в Кения с мач в Найроби

Двата европейски гранда ще се срещнат на 5 януари 2027 година преди Купата на африканските нации

Байерн Мюнхен и Аякс ще изиграят приятелски мач в столицата на Кения - Найроби, на 5 януари 2027 година. Двубоят ще бъде част от официалното откриване на новия Национален стадион „Райла Одинга“ в комплекса „Таланта Спортс Сити“, съобщиха от германския клуб.

Срещата ще даде начало на година, в която Кения, Уганда и Танзания ще бъдат домакини на Купата на африканските нации. Турнирът ще се проведе през лятото на 2027-а и за първи път ще бъде организиран съвместно от три държави.

От Байерн посочиха, че посещението е част от стратегията на клуба за разширяване на международното му присъствие и за укрепване на връзката с привържениците в Африка.

„Байерн има милиони невероятни фенове в Африка, с които чувстваме силна връзка. Това е континент с огромна страст към футбола. Сега имаме нова възможност да задълбочим отношенията си с нашите привърженици там“, заяви членът на ръководството на баварците Рувен Каспер.

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