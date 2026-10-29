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Част от столичния квартал "Бояна" остава без вода на 30 октомври

Част от столичния квартал "Бояна" остава без вода на 30 октомври

Водоснабдяването ще бъде прекъснато за четири часа и половина заради планирани ремонтни дейности

Част от столичния квартал "Бояна" ще остане без вода в петък, 30 октомври, съобщиха от "Софийска вода".

Причината са планирани строително-ремонтни дейности по водопроводната мрежа.

Водоподаването ще бъде спряно от 2:00 до 6:30 часа в района на улиците "Иваница Данчев", "Севастократор Калоян", "Герганица", "Байкал", "Подграмада", "Калоянова крепост", "Радецки", "Околовръстен път" и "Даскал Стоян Попандреев".

Ако ремонтните дейности продължат повече от 12 часа, дружеството ще осигури алтернативно водоснабдяване чрез водоноска на кръстовището на улиците "Брезите" и "Буките".

От "Софийска вода" уточняват, че ремонтът има за цел да подобри управлението на водопроводната мрежа и да ограничи обхвата на евентуални бъдещи прекъсвания на водоснабдяването.

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