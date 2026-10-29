Защитата на служителя на НСО: Соня Колтуклиева не е губила съзнание след инцидента

Според защитата нови свидетелски показания сочат, че Колтуклиева не е губила съзнание след инцидента, а е продължила да вика и да снима.

Адвокатите представиха и информация за свидетел, който не е свързан с НСО и твърди, че е чул женски глас да казва по телефона на журналистката: "Действайте, ще ви бъде платено".

Защитата се позова и на видеотехническа експертиза, като заяви, че според нея охранителят е хванал Колтуклиева за ръката, без да я избутва.

Прокуратурата обаче поддържа обвинението за причинена средна телесна повреда и настоява Варадинов да остане в ареста. Според държавното обвинение видеозаписите доказват, че именно служителят на НСО е нанесъл удара, довел до нараняването на журналистката.

Припомняме, че инцидентът стана пред централата на "Прогресивна България", след като Колтуклиева отвори вратата на автомобила на председателя на Народното събрание Михаела Доцова и последва физически сблъсък с охранителя.

Очаква се Военно-апелативният съд да се произнесе по мярката за неотклонение на Варадинов.