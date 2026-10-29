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Руски дрон удари пътнически влак в Днепър, има загинали и ранени

Руски дрон удари пътнически влак в Днепър, има загинали и ранени
Снимка: AP/БТА

Зеленски определи нападението като "ужасяващо" и призова за засилване на санкциите срещу Москва

Руски дрон порази пътнически електрически влак в украинския град Днепър в четвъртък сутринта, като по първоначални данни 13 души са загинали, а други 10 са ранени. Ударът е нанесен, докато във влака е имало пътници, а на перона са чакали хора, съобщиха местните власти и украинските железници, цитирани от CNN.

"В Днепър се случи трагедия. Дрон удари пътнически електрически влак", заяви кметът на града Борис Филатов малко след нападението. По думите му има много загинали и ранени.

Украинският президент Володимир Зеленски определи атаката като "ужасяваща" и призова международната общност да засили санкционния натиск срещу Русия. Той подчерта, че ограниченията срещу Москва и военната ѝ машина не трябва да бъдат смекчавани, докато продължава войната срещу Украйна.

Зеленски постави под въпрос ефективността на решенията за облекчаване на санкциите, като насочи вниманието към последните действия на Вашингтон по отношение на руския енергиен сектор.

По-рано през октомври американският президент Доналд Тръмп обяви промени в част от ограниченията, свързани с продажбите на руски изкопаеми горива, включително мерки, засягащи руския дизел. В сряда стана известно и че САЩ водят преговори с Кремъл за евентуално премахване на санкциите срещу руския суверенен фонд.

Ограниченията срещу Русия бяха въведени след пълномащабното нахлуване на руските войски в Украйна през февруари 2022 г. Въпросът за запазването или облекчаването на санкциите остава сред основните теми в международните дискусии за натиска върху Москва и възможностите за прекратяване на войната.

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