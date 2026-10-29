Нови екорегулации на ЕС променят козметичния пазар

От две години Европейският съюз затяга контрола над козметичния сектор, въвеждайки строги ограничения и забрани за рискови съставки. Новите правила засягат широк спектър от масови стоки – от парфюми и дезодоранти до продукти за коса, кожа и нокти, като целта е пълното елиминиране на вещества с доказан канцерогенен, мутагенен или токсичен ефект (т.нар. CMR вещества), пише Eur-lex.

Два ключови регламента, приети през пролетта на 2026 г., вече пренаредиха пазара. С първия се ограничава драстично употребата на сребро на прах в пастите за зъби (до 0,05%), както и на хексилсалицилата и някои консерванти. Вторият акт напълно забрани използването на трифенилфосфат (Triphenyl Phosphate) и сви нормите за бензилсалицилат, алуминиеви съставки и UV филтри. За да се адаптира бизнесът, Брюксел даде преходни срокове: продукти извън стандартите не могат да се произвеждат от 1 януари 2027 г., а продажбата им в търговската мрежа се спира окончателно на 1 юли 2028 г.

Бизнесът вече усети тежестта на регулациите чрез пълната забрана на съставката TPO, която масово се влагаше в UV/LED гел лаковете за нокти. От есента на 2025 г. тя е незаконна дори за професионална употреба в салоните, което принуди индустрията спешно да премине към алтернативни формули.

Натискът върху производителите обаче тепърва ще расте. Европейската комисия вече подготвя следваща вълна от реформи, нотифицирана през юли 2026 г. Тя предвижда пълна забрана на филтрите Benzophenone-1 и Benzophenone-2, определени оцветители и аналози на простагландините, използвани в серумите за мигли и вежди. Под лупа са и популярни съставки като канабидиол (CBD), бутилпарабен и наноформата на хидроксиапатита, за които ще се изискват нови, специфични условия за употреба.

За компаниите в сектора тези промени означават сериозни инвестиции в преформулиране на продуктите, нови етикети, лабораторни изпитвания и промени по веригата за доставки. Дали това ще оскъпи крайната козметика, зависи изцяло от пазарната стратегия на брандовете и намирането на евтини алтернативни суровини.