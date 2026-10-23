Лекарствата за отслабване променят козметичната индустрия: L’Oréal разработва продукти срещу отпускането на кожата

Бързо нарастващата популярност на лекарствата за отслабване като Ozempic, Wegovy и Mounjaro започва да оказва влияние върху световния пазар на козметика. Френският гигант L’Oréal отчита промени в потребителското търсене и разработва продукти, насочени към кожните промени, които могат да съпътстват рязката загуба на тегло, съобщава BBC.

Главният изпълнителен директор на компанията Никола Йеронимюс заяви пред инвеститори, че все по-масовото използване на медикаменти от групата на GLP-1 е сред важните тенденции, които козметичната индустрия следи.

„Това е много важно явление за нас“, коментира той и допълни, че употребата на тези лекарства вече се отразява върху потреблението на козметика, особено на продукти за грижа за кожата.

Как лекарствата за отслабване влияят на външния вид?

През последните години медикаментите, първоначално разработени за лечение на диабет, придобиха огромна популярност заради способността си да потискат апетита и да подпомагат значителното намаляване на теглото.

Сред най-известните са Ozempic, Wegovy и Mounjaro.

Бързото отслабване обаче може да доведе до видими промени във външния вид, включително загуба на обем и отпускане на кожата в областта на лицето.

Тези изменения не са непременно пряк страничен ефект на самите лекарства, а могат да бъдат свързани с рязката загуба на подкожна мастна тъкан.

Промените във външния вид създават и ново търсене на козметични и естетични процедури, насочени към подобряване на състоянието на кожата.

L’Oréal разработва продукти за хора, които използват GLP-1 медикаменти

Компанията вече адаптира част от продуктовото си портфолио към новата тенденция.

Според Йеронимюс марките SkinCeuticals и Kiehl’s предлагат продукти, разработени с идеята да допълват грижата за кожата при хора, които използват GLP-1 медикаменти и изпитват отпускане на кожата или други промени, свързани с отслабването.

Паралелно с това L’Oréal разширява присъствието си в областта на естетичната дерматология.

През декември миналата година компанията увеличи дела си в дерматологичната група Galderma до 20%.

Според Reuters двете компании провеждат отделни клинични изпитвания на продукти сред потребители на GLP-1 медикаменти, които се притесняват от отпускането на кожата.

Естетичните процедури също привличат интерес

Galderma е собственик на популярни продукти в естетичната медицина, сред които Sculptra и Restylane.

Sculptra е инжекционен продукт, предназначен да стимулира образуването на колаген, докато Restylane представлява серия дермални филъри.

Компанията вече е изследвала и промените във външния вид, които потребителите свързват с употребата на лекарства за отслабване.

Според нейно проучване, публикувано миналата година, голямо мнозинство от анкетираните потребители на такива медикаменти са забелязали промени в лицето си след започване на лечението.

Тези резултати обаче се основават на самооценката на участниците и не означават, че подобни изменения настъпват при всички пациенти.

Продажбите на L’Oréal надминават очакванията

Въпреки променящите се потребителски навици френският козметичен гигант отчита положителни финансови резултати.

Компанията, която притежава и популярните марки Maybelline и La Roche-Posay, съобщи, че продажбите ѝ за тримесечието до края на септември са нараснали със 7,7%, надминавайки прогнозите на анализаторите.

Според ръководството козметичният пазар продължава да демонстрира устойчивост въпреки сложната международна икономическа обстановка.

Нарастващото използване на лекарства за отслабване обаче очертава нова тенденция, която може да промени както търсенето на продукти за грижа за кожата, така и развитието на естетичната медицина през следващите години.