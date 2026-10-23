Официално откриват граничния преход Рудозем – Ксанти с международна среща на високо ниво

Граничният преход Рудозем – Ксанти ще бъде официално открит днес на специална среща с участието на представители на България, Гърция и Европейската комисия. Събитието се организира по програмата Interreg Greece – Bulgaria, съобщават от официалния сайт на европейската инициатива.

Церемонията ще се проведе на мястото на изградения граничен пункт, който досега не функционираше. Очаква се откриването да даде нов тласък на транспортната свързаност между двете съседни държави и на икономическото развитие на пограничните райони.

Представители на България, Гърция и Европейската комисия ще участват в събитието

На официалната среща са поканени представители на европейските институции, държавната и местната власт от двете страни на границата, както и организации, ангажирани с трансграничното сътрудничество.

Сред очакваните участници са Мария Незерити, ръководител на Управляващия орган на Interreg Greece – Bulgaria 2021–2027, областният управител на Смолян Георги Пепеланов и Христодулос Топсидис, управител на гръцкия регион Източна Македония и Тракия.

Предвидено е присъствието и на представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Стратегически проект за по-добра връзка между България и Гърция

По време на форума ще бъдат представени проектите CrossBo 1 и CrossBo 2, реализирани по програмата Interreg Greece – Bulgaria.

Те обхващат изграждането на граничния пункт, пътните участъци и необходимата съпътстваща инфраструктура за осигуряване на транспортната връзка между Рудозем и Ксанти.

От програмата определят откриването като важен резултат от европейското териториално сътрудничество и успешното приключване на една от значимите инфраструктурни инвестиции по Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014–2020.

Проектът CrossBo е насочен към подобряване на трансграничния достъп и укрепване на транспортните връзки като част от развитието на Трансевропейската транспортна мрежа TEN-T.

Очаква се новото трасе да улесни придвижването между България и Гърция и да създаде допълнителни възможности за туризъм, търговия и икономическо сътрудничество.

Символично преминаване на границата

В програмата на срещата е включена дискусия, посветена на значението на транспортната свързаност и мобилността в българо-гръцкия трансграничен район.

В нея ще участват представители на Interreg Greece – Bulgaria, гръцкото Министерство на националната икономика и финансите, както и на местните и държавните власти от двете страни.

Като част от официалната церемония участниците ще преминат символично през границата.

Почит към личности с принос за реализирането на проекта

В края на събитието ще бъде отдадена почит на две личности, допринесли за осъществяването на дългогодишния проект – покойния Георгиос Павлидис, бивш управител на регион Източна Македония и Тракия, и Георги Чилингиров, председател на българо-гръцкото дружество в Смолян.

На възпоменателната церемония се очаква да присъстват техните дъщери Мирана Павлиду и Донка Чилингирова.