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Започна делото за екстрадицията на "прокурорския син" Васил Михайлов в Гърция

Започна делото за екстрадицията на "прокурорския син" Васил Михайлов в Гърция
Снимка: БТА

"Прокурорският син" се издирва по шест обвинения, сред които участие в организирана престъпна група и тежка телесна повреда

Окръжният съд в Кюстендил даде ход на екстрадиционното производство срещу Васил Михайлов, известен като "прокурорския син", съобщи БНТ. Процедурата е образувана по Европейска заповед за арест, издадена от Апелативната прокуратура в Тракия, Гърция.

Михайлов е издирван за наказателно преследване по шест деяния, сред които участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и организиран или въоръжен грабеж.

Българският съд ще поиска от гръцките власти уточнение дали желаят Михайлов да бъде предаден временно за изслушване, след което да бъде върнат в България. Причината е, че срещу него в страната има висящи досъдебни производства, по които все още няма окончателни решения.

Следващите заседания по делото са насрочени за 22 и 27 октомври.

Пред БНТ защитникът на Михайлов Ивайло Юруков заяви, че според него клиентът му би получил безпристрастно правосъдие в друга държава. Адвокатът отказа да разкрие подробности от разговорите си с него по случая.

"Васил Михайлов може да разчита на доста по-обективно и справедливо правосъдие във всяка една друга държава извън Република България, тъй като моето лично впечатление до момента е, че срещу него никакви закони не се прилагат, така както и би трябвало да се прилагат, към всяко едно обвиняемо лице. Като за пример ще ви дам, че той в момента или може би допреди няколко дни, търпеше присъда лишаване от свобода, беше арестуван в затвора, веднъж, втори път беше арестуван в затвора."

С изказването си Юруков изрази критична оценка за начина, по който според него се прилагат законите спрямо клиента му. Твърденията са позиция на защитата и не представляват съдебно установени факти.

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