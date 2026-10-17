923 души чакат за трансплантация в България, 848 се нуждаят от бъбрек

Общо 923 пациенти в България чакат за трансплантация към 6 октомври 2026 г., като 848 от тях се нуждаят от бъбречна трансплантация. Данните бяха представени от Радостина Гетова, експерт в Изпълнителна агенция "Медицински надзор", по време на XI конференция за белодробна хипертония в София.

Бъбречните трансплантации представляват най-голямата част от потребностите на пациентите в листата на чакащите - близо 92%.

През 2026 г. са отчетени 13 заявени починали донори, 17 бъбречни, две сърдечни и седем чернодробни трансплантации, съобщи още Гетова.

По думите ѝ общо 50 пациенти са получили съдействие за трансплантация в чужбина през 2025 и 2026 г.

Данните бяха представени на конференция, организирана от Асоциация "Пулмонална хипертония", която събра медицински специалисти, представители на институции, пациенти и студенти от медицинските университети в София и Варна.

Сред основните теми бяха възможностите за развитие на трансплантационната дейност в България и новите терапии за лечение на белодробна хипертония.

Специалистите подчертаха, че белодробната трансплантация продължава да бъде трудно постижима възможност за пациентите у нас.

Доц. д-р Васил Велчев от УМБАЛ "Св. Анна" в София обясни, че белодробната артериална хипертония е рядко заболяване, което се среща по-често при жените. Средната възраст на пациентите е около 50 години, а един от най-ранните симптоми е умората.

По думите му през следващия месец се очаква нов медикамент за лечение на заболяването да бъде включен в системата за реимбурсиране. Лекарството се прилага чрез подкожна инжекция и ще допълни съществуващите терапии.

В рамките на конференцията пулмологът и народен представител Александър Симидчиев постави въпроса за присъединяването на България към международната организация "Евротрансплант", която координира обмена и разпределението на донорски органи между участващите европейски държави.

Според Симидчиев за членството на България в организацията е необходимо страната да извършва 100 трансплантации годишно.

Председателят на Асоциация "Пулмонална хипертония" Тодор Мангъров посочи, че организацията поддържа постоянна комуникация с Националната здравноосигурителна каса и компаниите, които осигуряват лекарствата за пациентите.

По време на дискусиите беше разгледано и лечението на тромбоемболичната форма на белодробна хипертония.

Представените данни поставят отново въпроса за достъпа до донорски органи и необходимостта от развитие на трансплантационната дейност в България.