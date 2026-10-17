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Илияна Йотова ще почете паметта на загиналите военни парашутисти

Илияна Йотова ще почете паметта на загиналите военни парашутисти
БТА

Церемонията ще се състои на 18 октомври от 12:30 часа пред паметната плоча на загиналите военни парашутисти в София

Президентът Илияна Йотова ще участва в отбелязването на Деня на военния парашутист на 18 октомври, неделя. Това съобщиха от пресцентъра на държавния глава.

Възпоменателната церемония ще започне в 12:30 часа на площад "Народно събрание" в София, пред паметната плоча на загиналите военни парашутисти.

В качеството си на президент и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова ще приеме почетния караул.

Държавният глава ще отдаде почит пред подвига и паметта на българските военни парашутисти, загинали при изпълнение на своя дълг.

Церемонията е посветена на Деня на военния парашутист, който се отбелязва на 18 октомври.

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