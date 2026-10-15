Божанов с нова атака срещу Йотова: Кампанията ѝ се крепи на страх и внушения

Божидар Божанов отправи остри критики към Илияна Йотова заради изявленията ѝ, че няма да допусне изпращането на български военнослужещи в Украйна. В публикация във Facebook той обвини Йотова, че използва темата, за да внушава страх сред избирателите.

Според Божанов твърденията на Йотова създават впечатление за заплаха, която в действителност не съществува.

„Тъй като единственият спасителен пояс на Йотова е страхът, тя продължава да повтаря как (за разлика от опонентите си) нямало да позволи изпращане на български военни в Украйна“, написа той.

Божанов припомни декларация на Народното събрание

Политикът посочи, че изпращането на български военнослужещи в Украйна не е поставяно като политическа цел от парламентарните формации.

Като аргумент той припомни декларация, приета с широко мнозинство в предходното Народно събрание, с която се заявява позиция срещу участието на български въоръжени сили във военни действия на украинска територия.

По думите му документът е бил подкрепен от ГЕРБ, ПП-ДБ, ДПС, БСП и ИТН.

„Никой не иска да праща български военни в Украйна“, категоричен е Божанов.

„Това не е в правомощията на президента“

Божанов оспори и внушението, че държавният глава може самостоятелно да решава дали България да изпрати военни в Украйна.

Той подчерта, че в мирно време подобно решение не е в правомощията на президента.

Според него дори хипотетично да се появи политическа сила, която настоява за изпращане на военнослужещи и разполага с парламентарно мнозинство, държавният глава не би могъл еднолично да определя решението.

Божанов постави под въпрос предизборната стратегия на Йотова

В края на публикацията си политикът отправи критика към начина, по който според него Йотова води предизборната си кампания.

„Ако лъжата, демагогията и внушаването на страх от въображаеми опасности са единственото, на което се крепи кампанията на Йотова, може би тя вече е загубила изборите?“, написа Божанов.

Публикацията му е поредна проява на политическото противопоставяне по темата за войната в Украйна и ролята на България в подкрепата за Киев.