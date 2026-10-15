Асен Василев обвини Йотова в лъжа за изпращането на български войски в Украйна

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев обвини Илияна Йотова в разпространяване на неверни твърдения за възможността България да изпрати свои войски в Украйна.

В личния си профил във Фейсбук той заяви, че подобно решение е ограничено от приети от Народното събрание актове, и призова държавното ръководство да се съсредоточи върху рисковете за сигурността в Черно море.

„Вчера г-жа Йотова отново излъга брутално, че някой ще изпраща български войски в Украйна. Г-жо Йотова, даже и да искате, не можете да изпратите български войски в Украйна“.

По думите му това е гарантирано с решение на Народното събрание от 4 май 2022 г., потвърдено на 21 февруари 2025 г. Василев посочи, че единственият начин да бъде променена тази ситуация е парламентарното мнозинство да отмени решенията на предишните парламенти. Той изрази увереност, че опозицията и гражданите ще се противопоставят на подобен ход.

Лидерът на ПП насочи вниманието и към рисковете за корабоплаването в Черно море. Повод за коментара му е информацията за ударен танкер в румънски териториални води.

Василев постави въпроси за мерките, предприети от държавното ръководство за гарантиране на доставките на петрол за рафинерията, както и за безопасността на корабите, превозващи амоняк и амониева селитра до Варна. Той попита и какви действия са предприети за защита на товарите със зърно, като подчерта, че ситуацията в Черно море изисква сериозен подход към националната сигурност.

„Ситуацията е сериозна и изисква сериозен главнокомандващ. А не главнокомандващ, който се бори с несъществуващи заплахи и ръси захар срещу крокодили“.