Георг Георгиев: Правителството заема безгръбначна позиция спрямо Русия

„Правителството бърка в мекушавата си, безгръбначна позиция по отношение на Русия. На това да се назове откъде идва опасността“.

Това заяви Георг Георгиев - депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС и бивш външен министър пред БТВ. Според него колкото повече „продължаваме да се скатаваме“, толкова повече ще ставаме „удобна и мека цел“ за тези, които извършват нападенията.

„Четири ударени кораба по-късно в нашата икономическа зона ние продължаваме да се чудим и да се подлагаме на руския посланик, извикан на най-високото възможно политическо ниво, на когото му говорим за логика. Каква логика търсим вече?“, попита Георгиев.

„Ние сме единствените, които подкрепяме това държавата да бъде единна по темите, свързани с националната сигурност. Смятаме, че трябва да се спре с това правителството да идва в Народното събрание неподготвено. Да се кара с опозицията и да се кара с нея“.

Според Георгиев "Румъния ни предлага много добра и интересна инициатива за координация в Черно море".

"Нека да видим как ще отговорим. Румъния, и дори Турция, са много по-категорични в действията си“.