Илияна Йотова: Войната вече не е само между Русия и Украйна, тя засяга всички страни в Черноморския басейн

България очаква конкретна подкрепа от НАТО след поредните атаки в Черно море, заяви президентът Илияна Йотова в предаването "Денят ON AIR". По думите ѝ страната вече е потърсила съдействие от партньорите си, а алиансът разполага с механизми за реакция.

Йотова припомни, че стратегията "Източен страж" предвижда инструменти за подпомагане на държавите членки по източния фланг на НАТО. Тя посочи, че България очаква конкретни препоръки и предложения за подкрепа и от други международни организации, включително Европейския съюз и ООН.

"Искаме да видим конкретните предписания, които ще получи от там и какво конкретно нашите партньори могат да ни помогнат. НАТО е едната страна, имаме ЕС, имаме Организацията на обединените нации, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, която излезе вчера със становище", изтъкна Йотова.

Президентът заяви, че България води активна дипломация на различни нива и очаква общ отговор от партньорите си. Според нея подготовката за преговори изисква последователни консултации и изграждане на поне минимално доверие между държавите.

"Очакваме този общ отговор. Тази многостранна дипломация ще премине през много етапи, на най-различни нива, за да се стигне накрая до сядане на лидерите около една маса. Нямаме право на грешка", каза Йотова пред Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ войната вече засяга целия Черноморски регион, като създава рискове за корабоплаването, доставките и продоволствената сигурност. Йотова посочи, че блокирането на морските маршрути може да доведе до криза не само в Европа, но и в Африка и Азия.

"Професионалисти, истински дипломати трябва да подготвят тази почва и да се вземат след това политическите решения. Това, което виждам от няколко дни, ми дава известна доза оптимизъм - консултациите с нашите румънски партньори, желанието да поставим като отделна точка на заседанието на върха ситуацията в Черно море. Войната слезе в Черно море, тя вече не е само Русия-Украйна. Тя засяга всички страни в Черноморския басейн. Блокира корабоплаването, което което вече говори за потенциална криза в Африка и Азия. Има заплаха за продоволствена криза, има военна заплаха, за спиране на доставките", заяви държавният глава.

Йотова отчете като положителен сигнал срещата на премиера Румен Радев с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, на която е присъствал и румънският президент Никушор Дан. Тя припомни, че след първите атаки в изключителната икономическа зона на България е разговаряла с председателя на Европейския съвет Антонио Коща и е настояла сигурността в Черно море да бъде включена като отделна тема в дневния ред на европейските лидери.

Президентът изрази надежда България да получи мандат или политическа рамка за започване на консултации с шестте черноморски държави - България, Румъния, Турция, Украйна, Русия и Грузия.

"Всички ние сме заинтересовани от това морето да е безопасно. За съжаление, от десетилетие нямаме обвързващи документи между шестте държави около Черно море на тема сигурност", отбеляза тя.

Йотова посочи, че реакциите в международните отношения трябва да бъдат внимателно премерени, тъй като всяка погрешна стъпка може да има сериозни последствия. Тя припомни, че България е започнала консултации по член 4 от Северноатлантическия договор след първите инциденти в Черно море.

"Ако продължават по същия начин атаките в Черно море, не само ще се вдигнат застраховките - корабите няма да пътуват. Освен товарите, които са застрашени, имаме потопени кораби. Не можем да си позволим толкова евтино да харчим човешки животи. При продължителна ескалация има две големи опасности. Едната е свързана с това да се прекрачва границата на териториалните води, второ - да не забравяме, че си имаме и наш собствен флот, търговски. Нашата първа задача е да се погрижим за сигурността на тези хора", подчерта президентът.

Тя призова Европейския съюз да участва по-активно в търсенето на решение на войната и заяви, че мирът трябва да бъде постигнат чрез преговори.

"Крайно време е Европа да започне да участва. Последните две години сякаш загубихме инерцията за разрешаването на този конфликт. ЕС е световен лидер. Като такива трябва да решим какво е нашето мирно предложение", настоя Йотова.

"Нека бъде мир чрез преговори, а не чрез сила".

По отношение на енергийната сигурност президентът предупреди, че предстоящата зима може да бъде тежка. Тя заяви, че България е подсигурила в значителна степен доставките на петрол, но остава изложена на риск от по-високи цени.

"Проблемите са два, защото може да се стигне и до липса на доставки. Да, ние в България сме гарантирани откъм доставки, но не сме гарантирани откъм цени. Да успокоим нашите граждани, че имаме достатъчно петрол, много отдавна България не е зависима от тези доставки. България се е подсигурила до голяма степен", увери Йотова.

Президентът съобщи още, че е поискана помощ от Европейската агенция за морска безопасност за осигуряване на съоръжения за дълбоководни изследвания. По думите ѝ първият потънал кораб е на близо 2000 метра дълбочина, а плавателният съд, засегнат при втората атака, ще бъде приближен до българските брегове.

Йотова подчерта, че сигурността в Черно море не трябва да се превръща в предизборна тема и че страната трябва да има добре обоснована национална позиция. Тя обясни, че е свикала Консултативния съвет за национална сигурност след първите атаки, за да бъдат включени всички отговорни институции.

По повод евентуален сигнал до прокуратурата срещу Огнян Атанасов президентът заяви, че документите се подготвят и сигналът ще бъде внесен в рамките на дни.

За случая с Ива Михайлова Йотова посочи, че българските институции не са били официално уведомени за прибирането ѝ в България. Тя заяви, че следващата стъпка е българските лекари да извършат пълни изследвания, за да се установят рисковете за здравето ѝ и възможностите за лечение.

"Оттук нататък е много важно да се направят пълните изследвания от българските лекари, за да видим какви са рисковете пред здравето ѝ и какво може да се предложи. Става дума за дете на 23 години", каза президентът.

В заключение Йотова призова за кампания, в която да се обсъждат идеи и предложения, и подчерта, че доверието на гражданите трябва да бъде заслужено.

"Достатъчно се напатихме от хора, които не бяха на местата си, на различни нива в управлението. Освен да си добре подготвен, трябва да искаш доверието на хората, което не се наследява, то трябва да се заслужи. С целия си политически път, биография мога да си позволя да настоявам за доверието на хората. Трябва да се води кампания, в която да се чуват идеите, предложенията на хората", заключи Йотова.