Илияна Йотова: Поискахме извънредна точка на Общото заседание на ЕС за Черно море

Поискахме извънредна точка за Черно море на Общото заседание на Върха на Европейския съвет в Брюксел на предстоящата среща на 15 октомври за Черно море. Идеята е по-нататък да потърсим консултации и възможности за действие от всички страни, които граничат с него. Драстичните атаки от днес показват, че войната слезе в Черно море и конфликтът се задълбочава.

Това заяви президентът Илияна Йотова по повод втората атака срещу кораб в Черно море в близост до акваторията на България.

Притесняваме се, че ако продължава така ще имаме сериозни проблеми с доставките на нефт за нашата рафинерия, както и загубите, които търпим, както и продоволствените коридори за Азия и Африка.

Този следобед имаше среща на постоянните представители на НАТО в Брюксел, където ситуацията в Черно море е поставена за обсъждане. Премиерът Румен Радев имаше разговор с Марк Рюте тази сутрин. Цели се да има мораториум над използане на дронове в Черно море, каза Йотова.

Нямам информация да е задействан чл. 4 от Договора на НАТО, както от нас, така и от нашите съседи, заяви Йотова. Тя уточни, че този член задейства консултации, а днешните действия на управляващите са направили консултации.

"Тази война я води Русия срещу Украйна", каза Йотова и допълни, че "на Украйна трябва да се помага с всички средства, но колкото повече се инвестира в това да се дават оръжия, толкова войната няма да спре", каза Илияна Йотова.

"От огледа на кораба, който почти оцеля очаквам следващите дни да се направи разследване и с участие на нашите партньорски служби, за да няма съмнение чия е била атаката", заяви Йотова.

Тя поздрави българските спасителни екипи, които успяха да спасят моряците от единия кораб, ударен в ранните часове на 13 октомври.