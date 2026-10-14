Турските медии по повод новите атаки срещу кораби край България: Друг фронт на войната на Русия

Нападението с дронове срещу още два търговски кораба в Черно море недалеч от границата с България е сред водещите теми на турските медии.

“Друг фронт на войната на Русия: ЕС осъжда нападенията срещу кораби край бреговете на България“ („Тюркийе тудей“), „Нападение край бреговете на България с дронове срещу два кораба. Единият плавателен съд е потънал“ (телевизия НТВ), „Нападение срещу два кораба в Черно море: единият е потънал, 11 моряци са изчезнали“ („Дикен“), „Нападение с дронове срещу кораби край бреговете на България“ („Сон дакика“). Това са част от заглавията на различни турски медии по темата.

Предишната нощ отново бяха атакувани два търговски кораба с безпилотни летателни апарати в прилежащата зона на България в Черно море. Корабът „CHELSEA 3“ под малтийски флаг бе ударен от три безпилотни апарата на 17 морски мили източно от град Варна, а плаващият под флага на Гвинея-Бисау кораб „HS Dignity“ бе потопен на 15 морски мили източно от Крапец.

При атаката единият от корабите потъна, а 15-членният екипаж на другия кораб, плаващ под малтийски флаг, беше спасен, пише изданието за корабоплаване denizhaber.

Министър-председателят на България Румен Радев насочи предположенията към Русия, като същевременно отбеляза, че няма категорични доказателства за това кой стои зад атаката, отбелязва изданието.

Denizhaber пише още, че корабът „Chelsea 3“, експлоатиран от компанията „Black Sea Shipping“ със седалище в град Одеса, Украйна, се е движел от пристанището в Гиресун на черноморското крайбрежие на Турция към румънско пристанище.

Изданието цитира премиера Румен Радев, който заяви, че новото нападение срещу търговски кораби, извършено в непосредствена близост до териториалните води на България, е абсолютно неприемливо.

Новинарската агенция АНКА информира, че премиерът Радев е повикал за разговор руския посланик Елеонора Митрофанова.

Държавната Анадолска агенция пише, че генералният секретар на НАТО Марк Рюте е посочил в пост в социалната мрежа Екс, че след последните атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море, Алиансът ще продължи да поддържа тясно сътрудничество със своите съюзници в Черно море.

Рюте съобщи, че е обсъдил последните атаки с българския министър-председател Румен Радев. Генералният секретар на НАТО припомни, че алиансът укрепва военното си присъствие в източния си фланг.

Анадолската агенция цитира и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която заяви „Черно море се превърна в пореден фронт на ескалация на руската война в Украйна и това е неприемливо“.

„Тюркийе тудей“ цитира редица високопоставени български представители, включително външния министър Велислава Петрова, по думите на която повторните нападения срещу търговски кораби в непосредствена близост до териториалните води на България са напълно неприемливи.

"Сигурността на Черно море е неразделна част от сигурността на Европа. Свободата на корабоплаването и безопасността на гражданските екипажи трябва да бъдат приоритет", посочи Петрова.

„Тюркийе тудей цитира и украинския външен министър Андрий Сибига, който обвини Русия за поредните две атаки срещу търговски кораби в Изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Турското англоезично издание отбелязва, че министерството на отбраната на Русия е съобщило във вторник, че руските сили са нанесли удари по товарен кораб, превозващ „военни стоки и стоки с двойно предназначение“ към украинското пристанище Миколаев. В съобщението не се споменават атаките в близост до България.

"Тюркийе тудей" коментира, че се увеличава напрежението около корабоплаването в Черно море.

Турските медии припомнят, че миналата седмица бе извършено друго нападение с дронове срещу търговски кораби в Изключителната икономическа зона (ИИЗ) на България. 11 от 18-те спасени моряци на единия кораб, бяха турски граждани. Изданието haberdenizde писа, позовавайки се на Turkishstraits, че корабите „ALFA WATAN“ и „ABLE“, са турски.