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Рюте след разговора с Радев: При необходимост ще адаптираме мерките за отбрана

Рюте след разговора с Радев: При необходимост ще адаптираме мерките за отбрана
АП/БТА

По думите му „вече укрепихме позициите си по източния фланг и ще продължим да следим обстановката в областта на сигурността"

При необходимост ще адаптираме нашите мерки за възпиране и отбрана. Това написа в профила си в Х генералният секретар на НАТО Марк Рюте след разговора си с българския министър-председател Румен Радев. 

"Разговарях с българския министър-председател относно последните нападения срещу търговски кораби в Черно море. НАТО ще продължи да работи в тясно сътрудничество с нашите съюзници в Черно море", се казва в съобщението на Рюте.

По думите му „вече укрепихме позициите си по източния фланг и ще продължим да следим обстановката в областта на сигурността, като при необходимост ще адаптираме нашите мерки за възпиране и отбрана".

ТАРАЛЕЖ припомня, че по-рано днес премиерът Радев призова за координирани действия за прекратяване на атаките срещу търговски кораби в Черно море. 

В разговорите с Рюте и Урсула фон дер Лайен премиерът е поставил въпроса за засилване на възможностите на България за наблюдение и контрол на морското и въздушното пространство. Той допълни, че ще инициира разговори с Румъния и Турция за изготвяне на общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море.

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