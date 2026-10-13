Как световните медии и лидерите на ЕС и НАТО реагираха на атаките срещу кораби край България?

Атаките с дронове срещу два търговски кораба в Черно море край България предизвикаха широк международен отзвук, като за инцидентите съобщиха Асошиейтед прес (АП), Ройтерс, Sky News и редица балкански медии, сред които хърватската HRT, гръцката ERT, сръбската RTS и румънската Agerpres.

Случаят привлече вниманието и на европейските институции и НАТО. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателят на Европейския съвет Антонио Коща и генералният секретар на Алианса Марк Рюте осъдиха нападенията и изразиха подкрепата си за България.

Световните агенции проследиха атаките край българския бряг

Асошиейтед прес и Ройтерс съобщиха за ударите срещу двата плавателни съда, единият от които потъна. Според информацията, разпространена от българския премиер Румен Радев, корабът „Челси 3“, плаващ под малтийски флаг, е бил поразен от три дрона на около 18 морски мили от брега.

На борда му е имало 15 души – седем украински и осем азербайджански граждани. Всички са били евакуирани, като петима са получили медицинска помощ за леки наранявания.

При втория инцидент плавателен съд е потънал край българското крайбрежие. Съобщенията за броя и съдбата на членовете на екипажа му поставиха въпроса за безопасността на корабоплаването в Черно море.

Ройтерс отбеляза, че това е вторият подобен инцидент в рамките на една седмица. Агенцията уточни в редакционна корекция, че „Челси 3“ е бил повреден, а не потопен, като премахна и твърдението, че корабът е украинска собственост.

Британската телевизия Sky News също отрази случилото се, като постави акцент върху потъването на плавателен съд, спасителните действия и реакцията на българските власти. Според публикациите инцидентите допълнително изострят опасенията за сигурността на морските маршрути в региона.

Балканските медии също следят развитието на случая

Нападенията бяха отразени и от редица медии в Югоизточна Европа. Хърватската национална телевизия HRT съобщи за ударите срещу двата товарни кораба и за спасителните операции. Гръцката обществена телевизия ERT акцентира върху реакцията на НАТО и позицията на генералния секретар Марк Рюте.

Сръбската RTS и румънската информационна агенция Agerpres също отразиха инцидентите. Интересът на регионалните медии е свързан с последиците за сигурността в Черно море, където България и Румъния са съюзници в НАТО, а морските маршрути имат съществено значение за търговията и износа на зърно.

Отразяването на случая в международните медии поставя България в центъра на нарастващите опасения за сигурността на гражданското корабоплаване на фона на продължаващата война между Русия и Украйна.

Урсула фон дер Лайен: Черно море е пореден фронт на ескалация

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен осъди атаките с дронове срещу търговски кораби край българския бряг.

„Черно море се превърна в пореден фронт на ескалация на руската война в Украйна. Това е неприемливо“, написа тя в социалната мрежа X.

Фон дер Лайен подчерта, че нападенията излагат на сериозна опасност живота на екипажите и застрашават сигурността в Черно море. Тя изрази солидарност с България и благодари на спасителните екипи за бързата им реакция, като заяви, че отговорните за атаките трябва да понесат отговорност.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща също заяви подкрепата на ЕС за България. По думите му нападенията срещу граждански и търговски плавателни съдове в Черно море зачестяват и са абсолютно неприемливи.

Коща съобщи, че европейските лидери ще обсъдят ситуацията и засилването на руските хибридни кампании на предстоящото заседание на Европейския съвет.

НАТО следи обстановката в Черно море

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте съобщи, че е разговарял с българския премиер Румен Радев за последните атаки срещу търговски кораби.

Рюте подчерта, че Алиансът ще продължи да работи в тясно сътрудничество със съюзниците си в региона. Той посочи, че НАТО вече е укрепил позицията си по източния фланг и ще продължи да следи обстановката, като при необходимост ще адаптира мерките за възпиране и отбрана.

Междувременно Радев проведе телефонни разговори с Урсула фон дер Лайен и Рюте, по време на които призова за координирани действия за прекратяване на атаките. Българският премиер постави и въпроса за укрепване на способностите на страната за наблюдение и контрол на морското и въздушното пространство.

Той обяви намерение да потърси общи решения с Румъния и Турция за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. Темата трябва да бъде поставена и пред европейските лидери.

Москва не е поела отговорност за атаките

Украинският външен министър Андрий Сибига обвини Русия за нападенията. В публикация в X той заяви, че ударите срещу търговски кораби край България, при които са пострадали украински и азербайджански граждани, показват пренебрежение към човешкия живот и безопасността на корабоплаването.

Сибига призова международните партньори да увеличат натиска върху Москва чрез допълнителни санкции и решителни действия. Той подчерта значението на Черно море за световната продоволствена сигурност.

Българските власти обаче заявиха, че засега няма категорични доказателства кой стои зад атаките. Радев посочи, че резултатът от случилото се е в полза на Руската федерация и съобщи за намерението си да разговаря с руския посланик.

Към момента няма публично потвърждение от Москва за отговорността за инцидентите.

Международният отзвук показва, че нападенията край българското крайбрежие вече не се разглеждат единствено като отделни морски инциденти, а и като проблем за регионалната сигурност. Реакциите на европейските институции и НАТО, както и широкото отразяване от международните и балканските медии, поставят въпроса за защитата на търговското корабоплаване сред основните теми за сигурността в Черно море.