Коща: ЕС застава зад България след атаките в Черно море

Европейският съюз изрази подкрепата си за България след атаките с дронове срещу търговски кораби край българското крайбрежие, заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща в публикация в социалната мрежа X.

Той осъди нападенията срещу гражданското корабоплаване в Черно море и съобщи, че въпросът ще бъде обсъден от европейските лидери по-късно тази седмица.

„Европейският съюз изразява пълната си солидарност с България след снощните атаки срещу товарни кораби край нейното крайбрежие“, написа Коща.

По думите му нападенията срещу търговски и граждански плавателни съдове в Черно море зачестяват и са „абсолютно неприемливи“.

Председателят на Европейския съвет уточни, че на предстоящото заседание лидерите на ЕС ще обсъдят както ситуацията в Черно море, така и засилването на хибридните кампании на Русия.