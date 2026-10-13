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Коща: ЕС застава зад България след атаките в Черно море

Коща: ЕС застава зад България след атаките в Черно море
БТА

Той осъди нападенията срещу гражданското корабоплаване

Европейският съюз изрази подкрепата си за България след атаките с дронове срещу търговски кораби край българското крайбрежие, заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща в публикация в социалната мрежа X.

Той осъди нападенията срещу гражданското корабоплаване в Черно море и съобщи, че въпросът ще бъде обсъден от европейските лидери по-късно тази седмица.

„Европейският съюз изразява пълната си солидарност с България след снощните атаки срещу товарни кораби край нейното крайбрежие“, написа Коща.

По думите му нападенията срещу търговски и граждански плавателни съдове в Черно море зачестяват и са „абсолютно неприемливи“.

Председателят на Европейския съвет уточни, че на предстоящото заседание лидерите на ЕС ще обсъдят както ситуацията в Черно море, така и засилването на хибридните кампании на Русия.

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