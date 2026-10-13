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Външният министър на Украйна обвини Русия за ударите по кораби край България

Външният министър на Украйна обвини Русия за ударите по кораби край България

В публикация в социалната мрежа Екс Сибига заяви, че действията на Москва показват пренебрежение към човешкия живот

Украинският външен министър Андрий Сибига обвини Русия, че застрашава сигурността на корабоплаването в Черно море след удар срещу търговски кораби в близост до българските териториални води, при който са били ранени украински и азербайджански граждани, съобщи Укринформ.

В публикация в социалната мрежа Екс Сибига заяви, че действията на Москва показват пренебрежение към човешкия живот и безопасността на морския транспорт.

Украинският първи дипломат призова международните партньори да засилят натиска върху Русия чрез допълнителни санкции и решителни мерки за търсене на отговорност за нападенията.

„Черно море е важна артерия за глобалната продоволствена сигурност. Русия я атакува, за да превърне глада в оръжие и да държи света заложник. На това трябва да се отговори с решителни действия“, заяви Сибига.

Изказването му идва на фона на нарастващите опасения за сигурността на търговското корабоплаване в Черно море заради продължаващата война между Русия и Украйна.

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