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Йотова: България остро осъжда поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море

Йотова: България остро осъжда поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море
БТА

Всички усилия на българската държава са насочени към търсене и спасяване на оцелели, посочи президентът

България остро осъжда поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море, които са грубо погазване на международното хуманитарно и морско право, заяви президентът Илияна Йотова в позиция, изпратена от прессекретариата на държавния глава.

"Тази нощ отново бяха атакувани два търговски кораба в прилежащата зона на България в Черно море. Корабът „CHELSEA 3“ под малтийски флаг е ударен от три безпилотни апарата на 17 морски мили източно от град Варна, а плаващият под флага на Гвинея-Бисау кораб „HS Dignity“ е потопен на 15 морски мили източно от Крапец. След бързата реакция на Морския координационен спасителен център във Варна целият екипаж на първия кораб е спасен, както и моряци от втория кораб", посочи президентът и допълни, че всички усилия на българската държава, с участието на Въоръжените сили, „Гранична полиция“ и Изпълнителна агенция „Морска администрация“, са насочени към търсене и спасяване на оцелели.

"Свободата на корабоплаването и сигурността на веригата за доставки са сериозно застрашени, генерирайки значителен риск за страната ни. Ескалацията на войната доведе до нарастване на инцидентите в близост до българските брегове и превръща Черно море във военна зона", пише в позицията си държавният глава. 

"Създалата се ситуация налага България, съвместно със своите съюзници и партньори, да положи всички усилия за бързо разследване на инцидентите, деескалация на конфликта по дипломатически път и чрез преговори. Необходимо е спешно да се приведат в изпълнение препоръките от проведения на 7 октомври Консултативен съвет за национална сигурност", каза още Илияна Йотова. 

 

 

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