По-малко от час е продължила срещата между Радев и руския посланик Елеонора Митрофанова

Премиерът Румен Радев разговаря с руския посланик Елеонора Митрофанова след извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет във вторник.

Срещата продължи по-малко от час.

Повод за разговора са ударите срещу два кораба в Изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Корабът "Челси 3", плаващ под малтийски флаг и украинска собственост, е бил атакуван с три въздушни дрона на около 18 морски мили източно от Бяла.

Всичките 15 души от екипажа са евакуирани, като петима са получили медицинска помощ заради леки наранявания.

Друг кораб е потънал край Крапец, като по първоначални данни са спасени петима моряци. 11 остават в неизвесност.

На извънредно заседание в Министерски съвет Радев обяви, че ще разговаря с Митрофанова, но не посочи категорично, че дроновете са руски.

Корабът се е намирал на 18 морски мили източно от Бяла, когато екипажът съобщил, че плавателният съд е бил поразен от три въздушни дрона в района на палубата и борда. Екипаж на „Гранична полиция“ е реагирал на сигнала и е спасил всички 15 души на борда – седем украински и осем азербайджански граждани. Моряците са откарани на пристанището във Варна. Корабът „Челси 3“ плава под малтийски флаг, регистриран е в Одеса и е украинска собственост.

„Това е недопустимо. Това е поредната атака в непосредствена близост до териториалните води на България“, заяви премиерът по-рано днес.

По думите му българските постоянни представители в НАТО и Европейския съюз са уведомени за случилото се.

"Ще разговарям и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. България ще продължи да търси съдействие за разследването на атаките срещу плавателните съдове, така че да бъде установен произходът на дроновете".

Премиерът подчерта необходимостта от по-добро наблюдение на въздушното и морското пространство, както и от подобряване на способностите за реакция. Румен Радев заяви, че към момента няма категорични доказателства, които да позволят да бъде посочена конкретна страна като отговорна за атаките. По думите му обаче логиката сочи, че от случващото се има полза Руската федерация.

Припомняме, че на 6 октомври два кораба бяха атакувани с морски въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море, а президентът Илияна Йотова свика КСНС.