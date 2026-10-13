Велислава Петрова: Напълно неприемливи са поредните нападения срещу кораби край бреговете на страната

Повторните нападения срещу търговски кораби в непосредствена близост до териториалните води на България са напълно неприемливи, написа в „Екс“ министърът на външните работи Велислава Петрова.

Външният министър изтъкна, че атаките представляват грубо нарушение на международното право и принципите на безопасното корабоплаване.

"Сигурността на Черно море е неразделна част от сигурността на Европа. Свободата на корабоплаването и безопасността на гражданските екипажи трябва да бъдат приоритет", посочи Петрова.

Велислава Петрова информира, че поддържа постоянен контакт с партньорите на България в ЕС и НАТО.

"Обсъдих с тях необходимостта от съдействие при разследването на атаките, за да се установи произходът на дроновете, както и за засилване на наблюдението на въздушното и морското ни пространство и на капацитета ни за реагиране. Това е поредното опасно ескалиране на войната в Украйна. Трябва да подкрепим всички дипломатически усилия за нейното прекратяване", написа още Велислава Петрова.