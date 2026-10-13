Новини
Търси
Подкаст
Общество

Велислава Петрова: Напълно неприемливи са поредните нападения срещу кораби край бреговете на страната

Велислава Петрова: Напълно неприемливи са поредните нападения срещу кораби край бреговете на страната
БТА

Сигурността на Черно море е неразделна част от сигурността на Европа, изтъкна външният министър

Повторните нападения срещу търговски кораби в непосредствена близост до териториалните води на България са напълно неприемливи, написа в „Екс“ министърът на външните работи Велислава Петрова.

Външният министър изтъкна, че атаките представляват грубо нарушение на международното право и принципите на безопасното корабоплаване.

"Сигурността на Черно море е неразделна част от сигурността на Европа. Свободата на корабоплаването и безопасността на гражданските екипажи трябва да бъдат приоритет", посочи  Петрова.

Велислава Петрова информира, че поддържа постоянен контакт с партньорите на България в ЕС и НАТО.

"Обсъдих с тях необходимостта от съдействие при разследването на атаките, за да се установи произходът на дроновете, както и за засилване на наблюдението на въздушното и морското ни пространство и на капацитета ни за реагиране. Това е поредното опасно ескалиране на войната в Украйна. Трябва да подкрепим всички дипломатически усилия за нейното прекратяване", написа още Велислава Петрова.

 

Още по темата

Радев след поредната атака в Черно море: Ще извикаме руския посланик за разговор

Радев след поредната атака в Черно море: Ще извикаме руския посланик за разговор

Още един кораб е потънал край българския бряг след удар от дрон

Още един кораб е потънал край българския бряг след удар от дрон

Корабът „Челси 3“, плаващ под малтийски флаг, е ударен на около 15 морски мили от Бяла

Корабът „Челси 3“, плаващ под малтийски флаг, е ударен на около 15 морски мили от Бяла

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

72 пожара са потушени в страната през последното денонощие

72 пожара са потушени в страната през последното денонощие

Ученикът Тихомир Кирчев е обвинен за убийството на майка си в Пловдив

Ученикът Тихомир Кирчев е обвинен за убийството на майка си в Пловдив

Областният управител на Варна: Екипажът на кораба е съставен от 7 украински и 8 азербайджански граждани

Областният управител на Варна: Екипажът на кораба е съставен от 7 украински и 8 азербайджански граждани

Тежка катастрофа затрудни движението в дефилето преди Владая

Тежка катастрофа затрудни движението в дефилето преди Владая

Любомир Николов: Подробностите за атакуваните кораби ще бъдат съобщени на по-късен етап

Любомир Николов: Подробностите за атакуваните кораби ще бъдат съобщени на по-късен етап

Водещи

Петър Колев: “ Аз не знам” е новия български подход към РСМ и той работи

Петър Колев: “ Аз не знам” е новия български подход към РСМ и той работи

  • Преди 12 минути
72 пожара са потушени в страната през последното денонощие

72 пожара са потушени в страната през последното денонощие

  • Преди 13 минути
Загреб изгради мрежа от 247 камери срещу незаконното изхвърляне на отпадъци

Загреб изгради мрежа от 247 камери срещу незаконното изхвърляне на отпадъци

  • Преди 15 минути
Ученикът Тихомир Кирчев е обвинен за убийството на майка си в Пловдив

Ученикът Тихомир Кирчев е обвинен за убийството на майка си в Пловдив

Велислава Петрова: Напълно неприемливи са поредните нападения срещу кораби край бреговете на страната

Велислава Петрова: Напълно неприемливи са поредните нападения срещу кораби край бреговете на страната

Областният управител на Варна: Екипажът на кораба е съставен от 7 украински и 8 азербайджански граждани

Областният управител на Варна: Екипажът на кораба е съставен от 7 украински и 8 азербайджански граждани

  • Преди 22 минути
Тежка катастрофа затрудни движението в дефилето преди Владая

Тежка катастрофа затрудни движението в дефилето преди Владая

  • Преди 30 минути
Израел осуети терористична атака на Западния бряг

Израел осуети терористична атака на Западния бряг

  • Преди 31 минути
Рубен Аморим под напрежение в Милан след ново разочарование

Рубен Аморим под напрежение в Милан след ново разочарование

  • Преди 32 минути
Любомир Николов: Подробностите за атакуваните кораби ще бъдат съобщени на по-късен етап

Любомир Николов: Подробностите за атакуваните кораби ще бъдат съобщени на по-късен етап

Натоварен трафик на границата с Турция, два ферибота по Дунав не работят

Натоварен трафик на границата с Турция, два ферибота по Дунав не работят

  • Преди 40 минути
Спират топлата вода в столичен квартал за месец заради ремонт

Спират топлата вода в столичен квартал за месец заради ремонт

  • Преди 44 минути
Кибератака засегна над 400 супермаркета във Франция

Кибератака засегна над 400 супермаркета във Франция

  • Преди 49 минути
Без кворум: Парламентът не успя да започне извънредното си заседание

Без кворум: Парламентът не успя да започне извънредното си заседание

  • Преди 49 минути
Движението в Кресненското дефиле е ограничено заради аварирал камион

Движението в Кресненското дефиле е ограничено заради аварирал камион

  • Преди 49 минути