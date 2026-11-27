Данъчните оценки на имотите ще бъдат увеличени с 30% от 2027 г., реши Народното събрание с приетите на второ четене промени в Закона за местните данъци и такси.

Това означава, че по-висока данъчна основа ще доведе и до увеличение на три ключови местни налога – данък сгради, данъкът при придобиване на имот и данъкът върху наследството, ако общините не променят съответните си ставки.

Управляващите предвиждат актуализацията да бъде извършена на три етапа. През 2027 г. базисната оценка ще нарасне с 30%, през 2028 г. ще последва ново увеличение с 35%, а през 2029 г. – още 35%. Така в рамките на три години данъчните оценки на практика ще се удвоят.

Според разчетите на Министерството на финансите мярката ще увеличи приходите на общините с около 73 млн. евро през 2027 г., 172 млн. евро през 2028 г. и 270,8 млн. евро през 2029 г.

Мотивът на управляващите е, че оценките не са актуализирани от близо две десетилетия и на много места значително изостават от реалните пазарни стойности на имотите.

Промените предизвикаха критики от опозицията. Според част от депутатите механичното увеличение с 30% за цялата страна не отчита достатъчно различията между отделните региони и местните пазари.

Бяха отправени и предупреждения, че по-високите данъчни оценки могат да окажат допълнителен инфлационен натиск и да увеличат разходите на домакинствата.

От „Продължаваме промяната“ предупредиха и за друг риск – укриване на реалните цени при сделки с имоти. Аргументът е, че ако данъкът при покупка стане по-висок, купувачите и продавачите могат да имат по-голям стимул да декларират по-ниски стойности.

От Министерството на финансите защитиха модела с аргумента, че формулата за определяне на данъчните оценки вече отчита фактори като местоположение, тип строителство, инфраструктура и степен на овехтяване.

Народните представители приеха и механизъм, който трябва да предотврати автоматичното увеличение на такса битови отпадъци заради по-високите данъчни оценки. За следващите три години таксата ще бъде изчислявана при нива, съобразени с тези от 2026 г.

Приета е и мярка в полза на младите семейства. Тези, които купуват първото си жилище, ще могат да ползват 23% отстъпка от данъка при придобиване на имота.

Така за тях ефектът от увеличението на данъчните оценки до голяма степен ще бъде компенсиран. Парламентът обаче отхвърли предложението за 75% намаление на данък сгради за самотно живеещи възрастни хора и граждани под линията на бедност.