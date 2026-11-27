Председателят на сдружение Сектор "Б" Никола Бушняков говори пред ТАРАЛЕЖ за баталните сцени преди мача между Олимпик Марсилия и Левски на "Велодром" в четвъртък вечер. Той сподели, че от няколко дни получава сигнали от организацията Football Supporters Europe за нередности около провеждането на мача с френския клуб, но не успява да се свърже с представител на клуба, за да може да се сезира въпросната организация и да се потърсят правата на феновете по съдебен път.

Той заяви, че събитията в Марсилия за пореден път са показали, че позицията Supporter Liaison Officer (SLO) е необходима част от съвременната структура на един професионален футболен клуб, но такава в Левски няма.

Бушняков изрази надежда, че случилото се във Франция няма да бъда забравено след няколко новинарски цикъла, а ще бъде реален повод за промяна.

"Събитията в Марсилия на 25 и 26 ноември 2026 г., съпътстващи гостуването на Левски срещу Олимпик Марсилия в Лига Европа, поставят въпроси, на които ръководството на клуба, Българският футболен съюз, УЕФА и компетентните френски органи дължат ясни и публични отговори. Става дума за нападения над български граждани, за сериозно компрометирана сигурност и за обстоятелства, при които 11 български привърженици са пострадали, петима от тях са били откарани в болница", коментира той.

"За да разберем мащаба на случилото се, е необходимо да проследим хронологията. Още в деня преди мача има две нападение над „сини“ привърженици в близост до хотела, в който са настанени. По техни свидетелства нападателите са били въоръжени с палки, заплашвали са ги с ножове и са използвали сигнални ракети. Двама от пострадалите са потърсили медицинска помощ. Особено тревожен е фактът, че българските привърженици са били предварително предупредени да не носят клубни отличителни знаци и да избягват провокации. Въпреки това нападението се случва в централната част на града", продължи той.

"В деня на мача напрежението продължи. Около десет минути преди началото на срещата десетки привърженици на Олимпик напускат своя сектор и достигат до централната трибуна, в която са настанени привърженици на Левски от официалната делегация. Следват физически сблъсъци, хвърляне на предмети и сигнални ракети. По информация на френската полиция общо 11 български граждани са пострадали, петима са транспортирани до болница, а останалите са получили медицинска помощ на място", разказа Бушняков.

Той разкри, че полицията влиза на "Велодром" едва след началото на срещата, като застава в сектора с гостуващите фенове, където не е необходима. "Организирано полицейско присъствие се появи едва след началото на срещата при това в сектора с гостуваща публика, където не е необходимо присъствието му, а не на централната трибуна. Като резултат, нападението над нашите привърженици се случва на три вълни".

Никола Бушняков е на мнение, че се изисква обяснение защо срещата започва по програма, въпреки случващото се на трибуните. "Фактът, че двубоят започва по програма, въпреки сериозните инциденти непосредствено преди началото му, също изисква обяснение. Необходимо е да подчертая, че основната отговорност за обществения ред и сигурността на стадиона е на компетентните френски власти и организаторите на срещата. УЕФА също има своите отговорности по отношение на организацията и стандартите за сигурност на европейските състезания. Но това не освобождава Левски от задължението да защитава своите привърженици".

"Възниква един съществен въпрос: кой представлява интересите на привържениците на Левски на оперативно ниво? Кой поддържа постоянна комуникация с тях, с френските власти, с домакините и с представителите на УЕФА? Случилото се в Марсилия отново показва защо позицията Supporter Liaison Officer (SLO) е необходима част от съвременната структура на един професионален футболен клуб. SLO не е представител на агитката, нито служител, чиято работа се изчерпва с разпространението на информация за билети и пътувания. Това е професионална функция, която осигурява постоянна комуникация между привържениците, ръководството на клуба, полицията, организаторите на срещите и съответните футболни институции. В европейския футбол тази позиция има утвърдено значение. В Левски явно не", продължи той.

"Тук трябва да отбележа и, че контактувам лично като председател на сдружение „Сектор Б“ с организацията Football Supporters Europe (FSE), която работи за защитата на правата и интересите на футболните привърженици и за развитието на ефективния диалог между тях и институциите. Те от няколко дни насам подават сигнали към нас за нередности, свързани с провеждането на мача в Марсилия. До момента не мога да усъществя контакт с представители на Левски, които да сезират въпросната организация и да потърсят правата на нашите привърженици по съдебен път. Този дефицит не е причина за насилието в Марсилия и не освобождава френските организатори от отговорност. Но той поставя въпроса дали клубът разполага с необходимия механизъм за превенция, комуникация, координация и реакция при подобни ситуации", разкри Никола Бушняков.

"Когато стотици привърженици пътуват в чужбина, клубът трябва да има човек, който познава техните проблеми, следи рисковете, комуникира с местните органи и може да реагира незабавно. Подобна функция не може да бъде заменена с периодични съобщения на официалния сайт или с неформална комуникация между отделни служители и фенски организации", категоричен е председателят на сдружение "Сектор Б".

"Трябва да се изработи ясен протокол за комуникация и защита на привържениците при гостувания в европейските клубни турнири", каза още Никола Бушняков.

Той коментира и твърденията във френската преса, че до баталните сцени се е стигнало след провокация от страна на феновете на Левски. "Разбира се, всяко твърдение за поведението на участниците в инцидентите трябва да бъде проверено от компетентните органи. Недопустимо е обаче евентуални провокации от отделни лица да бъдат използвани като оправдание за организирано насилие и нападения над български граждани. Ние предупреждавахме дълго време привържениците да бъдат организирани и да няма своеволия. Дори в деня на мача алармирахме, че това не е поредната туристическа обиколка и изисква високо внимание, защото своеволията могат да имат висока цена".

"Левски не е само футболен отбор и не се изчерпва с футболистите, треньорския щаб и ръководството си. Левски е общност, която следва да бъде представлявана и защитавана и когато играе на своя стадион, и когато пътува из Европа. Привържениците не са просто публика, която купува билети и пътува за мачове. Те са неразделна част от идентичността на клуба и имат право да очакват институционална грижа, адекватна комуникация и защита", каза той.

"Случилото се в Марсилия не бива да бъде забравено след няколко новинарски цикъла. То трябва да се превърне в повод за реална промяна. Защото следващото гостуване на Левски в Европа не трябва да започва с въпроса дали привържениците ни ще се приберат невредими", завърши той.