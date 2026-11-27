37 души са били фиктивно настанени в Държавната психиатрична болница в Кърджали, за да се сдобият с фалшиви епикризи, които да послужат пред ТЕЛК, предаде "24 часа". Схемата е разкрита при операция на Икономическа полиция, при която е задържан 33-годишен лекар, бивш служител на здравното заведение, съобщиха от ОДМВР-Кърджали.

По първоначални данни пациентите са били приемани и изписвани от психиатрията само по документи, без реално да са били лекувани там. Според събраните до момента данни в схемата са участвали двама лекари. Задържаният медик е оформял епикризи, медицински становища и документи за приемане и изписване на пациенти, без да има право на това.

Полицаите са попаднали и на друга група пациенти – шофьори, заловени да управляват автомобили след употреба на алкохол и наркотици. Предполага се, че медицинските документи е трябвало да им послужат, за да избегнат наказателно преследване.

При полицейската операция е иззета медицинска документация, снети са обяснения от медици и фиктивно хоспитализирани пациенти. Образувана е проверка за документни престъпления, по която работят служители на Икономическа и Криминална полиция.