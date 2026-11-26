В Плевен се увеличава броят на болните от грип и остри респираторни заболявания.

Това става известно от публикувания на официалната интернет страница на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Плевен информационен седмичен бюлетин.

В него се посочва, че за периода от 16 до 22 ноември заболеваемостта от грип и респираторни инфекции е 133,11 на 10 000 души (117 случая), докато за предходния отчетен период тя е била 126,28 на 10 000 души (116 случая). Заболеваемостта е в обичайните за сезона стойности, коментират от здравната инспекция.

При капковите инфекции за седмица в Плевенска област са установени 37 случая на варицела. И при тях има увеличение, като за предходния отчетен период случаите са били 12. Регистриран е по един случай на морбили, туберкулоза и коронавирус.

При чревните инфекции са регистрирани двама пациенти с вирусен хепатит и един с ентероколит.