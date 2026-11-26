При 12 тежки пътни произшествия в страната през изминалото денонощие са пострадали общо 17 души, съобщиха от Министерството на вътрешните работи на официалния си сайт.

В София са отчетени 36 леки пътнотранспортни произшествия.

От началото на месеца в страната са станали 382 катастрофи, при които 37 души са загубили живота си, а 517 са ранени. Равносметката от началото на годината показва 6161 пътни инцидента с 452 загинали и 7672 пострадали.

Броят на жертвите на пътя през 2026 г. е с 46 повече спрямо същия период на 2025 г., когато загиналите са били 406 души.