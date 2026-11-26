Министърът на външните работи на Литва Кестутис Будрис призова Европейския съюз да включи руската служба за военно разузнаване – Главното разузнавателно управление (ГРУ) – в списъка с терористични организации. Искането е провокирано от зачестилите диверсии и нападения на европейска територия, предаде ДПА.

В интервю за германския вестник „Велт“, публикувано днес, Будрис подчерта, че ГРУ системно тероризира европейските общества, политическите лидери и обикновените граждани. По думите му литовските служби вече са разкрили извършителите на конкретни саботажи, а националните съдилища са издали присъди по тези случаи.

Литовският първи дипломат посочи, че подобни съдебни действия могат да бъдат приложени и в Германия. Като пример той даде осуетения атентат на летището в Лайпциг в началото на август, когато в непосредствена близост до украински товарен самолет беше засечен дрон с взривно устройство.

Разследвания за колети-бомби и палежи

В самата Литва в момента тече съдебен процес срещу петима мъже, обвинени в тероризъм. Според прокуратурата те са изпращали колетни пратки със самоделни взривни устройства в рамките на операции, координирани от агенти на руското военно разузнаване. Паралелно с това Вилнюс е повдигнал обвинения и на други лица за опити за палежи и вандалски прояви, за които се смята, че също са поръчани от Москва.

ДПА припомня, че руските разузнавателни структури многократно са сочени като организатори на подобни подривни акции в редица западни държави.

Риск от задействане на член 5 от договора на НАТО

Според Кестутис Будрис Москва трябва да осъзнае, че агресивните ѝ действия срещу Запада вече надхвърлят рамките на обикновената хибридна война. Той предупреди, че тези операции се превръщат в неконвенционална война, която носи реалния риск да премине границата и да доведе до задействане на член 5 от Североатлантическия договор.

Клаузата за колективна отбрана предвижда, че въоръжено нападение срещу една държава от НАТО се смята за атака срещу целия алианс и задължава останалите съюзници да се притекат на помощ.

Разположена между руския анклав Калининград и съюзника на Кремъл Беларус, Литва е сред най-активните поддръжници на Украйна и отдавна алармира партньорите си за нарастващата заплаха от руски шпионаж и саботажи, отбелязва агенцията.