Британското контраразузнаване: Русия остава агресор номер едно

Иран засилва агресивните си действия, насочвайки се към по-значими обекти, включително военни бази във Великобритания, докато Русия ескалира своята хибридна война срещу съюзниците на Украйна. Това предупреждение отправи ръководителят на британското контраразузнаване МИ5 Кен Маккалъм по време на годишната си реч за заплахите пред сигурността на страната. Информацията предава Ройтерс.

Маккалъм изрази и сериозно безпокойство от злоупотребите с изкуствения интелект, като подчерта, че най-голяма опасност съществува от възможността „терористи да го използват за разработването на биологични оръжия и нови, непознати досега патогени“.

Той разкри още, че през последното десетилетие държавните заплахи от чужбина са се увеличили четирикратно, което е наложило МИ5 да задели за противодействие повече ресурси, отколкото по времето на Студената война.

Изказването идва ден след като британският премиер Анди Бърнам обяви за „много вероятно“ задпокулисното участие на Техеран в предполагаемия заговор за атака срещу военновъздушната база „Феърфорд“. От този обект излитаха американски бомбардировачи за удари срещу Иран, преди да бъдат изтеглени по разпореждане на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Шефът на МИ5 уточни, че не може да коментира детайли заради незавършеното разследване, но изтъкна рязката промяна в мащаба на иранските операции. „Инцидентът в базата „Феърфорд“ на Кралските военновъздушни сили… не е единствен по рода си. Има и други примери… из целия свят“, коментира той, допълвайки, че Иран вече показва амбиции „да нанася удари по по-трудни цели, като военни обекти“.

Въпреки иранската активност, Русия остава „агресор номер едно“ за Обединеното кралство, категоричен бе Маккалъм. Той подкрепи изводите на други европейски служби, че Москва умишлено балансира на ръба на открит военен конфликт. Като примери за руски саботажи той посочи атаката с дрон срещу товарен самолет на летище в Германия и кибератаката срещу енергийната инфраструктура на Полша.

По думите на Маккалъм тези действия на Кремъл са пряко свързани със затрудненията му на фронта: „Не е случайно, че руските агресори се опитват да всяват тревога в други европейски държави в момент, в който армията им постига минимален напредък на бойното поле в Украйна и то на ужасяващо висока цена“.