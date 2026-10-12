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Чешкото разузнаване: Русия може да атакува с дронове и ракети държави от НАТО

Чешкото разузнаване: Русия може да атакува с дронове и ракети държави от НАТО
АП/БТА

Москва изглежда възприема тактика на „ескалация с цел деескалация“

Русия може да предприеме по-рискови операции в държавите от НАТО, които подкрепят Украйна. Това може да се случи в рамките на няколко месеца, тъй като Москва изглежда възприема тактика на „ескалация с цел деескалация“. Предупреждението отправи в понеделник ръководителят на чешката служба за сигурност Михал Коуделка по време на парламентарна конференция по сигурността, а информацията предава Ройтерс.

Според генералния директор на чешката Служба за информационна сигурност (BIS) подобни действия биха могли да включват саботажи срещу съоръжения, свързани с помощта за Украйна, или нападения с дронове и ракети срещу оръжейни складове, предназначени за Киев.

Коуделка допълни, че в краен случай сценарият може да ескалира дори до ограничени военни действия срещу някоя от съседните държави членки на Алианса. Той обаче уточни, че последната заплаха в момента не е непосредствена, тъй като Русия е концентрирала всичките си сили в Украйна.

Шефът на чешкото разузнаване заяви, че агенцията му няма специфична информация за пряка заплаха срещу Чешката република, но следи отблизо операциите, насочени срещу страната и нейните съюзници. По думите му хибридните дейности на Москва имат за цел единствено да отслабят единството във военния съюз на НАТО.

От своя страна руският президент Владимир Путин заяви по-рано този месец, че Русия няма планове да атакува нито една европейска държава и иска да съществува мирно с тях. Официална Москва също така многократно е отричала каквото и да е участие в саботажи или операции, свързани с провеждането на хибридна война.

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