Германия предупреждава за „война в сенките“ и планира засилване на разузнавателните служби

Германия е изправена пред мащабна хибридна заплаха, която надхвърля по обхват предизвикателствата от времето на Студената война. Това заяви германският министър на вътрешните работи Александер Добринт, като подчерта необходимостта от укрепване на Федералната служба за защита на конституцията (BfV), която отговаря за вътрешното разузнаване в страната, предаде Ройтерс.

По време на пресконференция в Берлин Добринт заяви, че действията, определяни като „война в сенките“, имат много по-широки цели от познатите през Студената война. Според него основната им задача е да предизвикат нестабилност и да подкопаят устойчивостта на германската държава. Министърът не посочи конкретно Русия като отговорна за тези действия.

Предупреждението му идва след изявление на ръководителя на германското външно разузнаване (BND), който по-рано този месец предупреди за опасността Германия да бъде въвлечена в насилствен сблъсък с Москва.

Дебатът за разширяване на възможностите на германските служби за сигурност се засили след неуспешен опит за атака с дрон, оборудван с експлозиви, срещу германско летище през август. Германските власти обвиниха Русия за инцидента.

В момента парламентарните комисии разглеждат правителствен законопроект за реформа на разузнавателните служби. Предложените промени предвиждат разширяване на правомощията им, включително въвеждане на възможност за предприемане на активни защитни действия. Законопроектът премина първо четене в парламента през септември.

Добринт заяви, че Германия трябва да поддържа високо ниво на готовност и да не изостава от водещите държави в развитието на разузнавателните си способности с оглед на нарастващите рискове за сигурността.

Германските разузнавателни служби са създадени след Втората световна война, когато споменът за нацисткия режим все още е бил твърде пресен. Поради историческите причини техните възможности традиционно са по-ограничени в сравнение с тези на партньори като Франция, Великобритания и САЩ, отбелязва Ройтерс.