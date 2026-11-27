Фенка на разказа за преживения кошмар преди двубоя с Марсилия от Лига Европа. Боги Жекова разкри подробности за нападението над българските привърженици и за мъжа, който рискувал живота си, за да я предпази от ударите.

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„Той застана върху мен и пое всички удари“, сподели Жекова пред телевизия „Евроком“. По думите й мъжът, който я прикрил с тялото си по време на побоя, е в изключително тежко състояние - с кръвоизлив в мозъка и фрактура на черепа.

Сцените на насилие се разиграха непосредствено преди срещата между Левски и Марсилия. Българските привърженици първоначално били настанени във VIP сектор на стадиона, но около 15-20 минути преди началото получили указания да се преместят към сектора за гости. Впоследствие обаче били върнати обратно.

Според разказа на Жекова само минути по-късно група привърженици на домакините достигнала до тях и започнала нападението.

Нападателите използвали бухалки, колани и остри предмети

По думите на Боги Жекова българските фенове се оказали притиснати и практически нямали възможност да избягат. Тя разказва, че срещу тях били използвани колани, бухалки, дървени пръти и остри предмети. Имало удари с ръце и факли, както и хвърляне на димки.

На разпространените в социалните мрежи кадри се вижда как мъж прикрива жена с тялото си, докато около тях се разиграва побоят. „Те успяха да ме ударят само няколко пъти. Всичко пое той“, разказва Жекова.

Тя поставя и сериозни въпроси относно организацията на сигурността на стадиона. Според нея българските привърженици преминали през изключително щателни проверки, но въпреки това нападателите успели да достигнат до тях с опасни предмети. „Мен също ме събличаха, джобове, якета, сутиени - всичко“, споделя фенката.

Жекова изразява недоумение и от реакцията на охранителите, като твърди, че на видеозаписите се вижда как служители наблюдават случващото се.

Българите останали в болница без яснота кога ще се приберат

По време на интервюто Жекова разкрива, че трима български привърженици все още се намират в болница в Марсилия. Сред тях е и мъжът, който я предпазил от ударите и според разказа й е с кръвоизлив в мозъка и фрактура на черепа.

Тя разказва за притесненията на пострадалите и техните семейства, както и за трудностите при получаването на информация за състоянието на ранените. Допълнително усложнение се оказали изпуснатите полети. Българите не знаели кога и как ще могат да се приберат у дома.

Жекова отправи критики и към консулските служби, като заяви, че не е получила необходимото практическо съдействие. От Министерството на външните работи обаче посочили, че поддържат постоянна връзка с пострадалите.