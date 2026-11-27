УЕФА назначи инспектори по етика и дисциплина, които да разследват инцидентите около два мача от Лига Европа, изиграни на 26 ноември. Европейската футболна централа осъди насилието по трибуните при срещите Олимпик Марсилия - Левски и Бешикташ - Апоел Беер Шева.

“Насилието, агресията, омразата и всякакви форми на провокативно, дискриминационно или екстремистко поведение нямат място във футбола”, се казва в позицията на УЕФА. От централата подчертаха, че случилото се противоречи на принципите за уважение, почтеност и сигурност, заложени в нейния устав.

След нападенията срещу български привърженици в Марсилия Левски сезира УЕФА и поиска да бъдат разследвани както проявите на насилие, така и организацията по сигурността на “Велодром”. Българският футболен съюз също сезира европейската централа и настоя за най-тежките възможни санкции.

Инспекторите ще разгледат наличните доказателства, за да установят фактите и обстоятелствата по двата случая. УЕФА ще предостави допълнителна информация за хода на разследванията.