Аварии оставиха без парно и топла вода нови адреси в София, сочи справка на интернет страницата на „Топлофикация София“, предадава БТА.

Блок 125 в „Дружба 1“ остава без топлоподаване до 12 декември. За другите адреси дружеството очаква възстановяване на 29 ноември.

Засегнатите райони са „Лозенец“ – ул. „Света гора“ № 35, 40 и 42 и бул. „Джеймс Баучер“ № 20, 22 и 22А, „Младост 3“ – блокове 324, 324А и 325А, вход 1 и вход 3, „Изток“ – ул. „А. П. Чехов“ № 10, ул. „Ф. Ж. Кюри“ № 8 и 10 и блок 81, „Толстой“ – 54 СОУ и 62-ра детска ясла, „Банишора“ – „Столичен електротранспорт“ на ул. „Подполковник Калитин“ № 3.

Днес от 17 ч. на Орлов мост е организиран протест срещу липсата на парно и топла вода. Поводът - ремонтите на топлопреносната мрежа през отоплителния сезон и честите аварии. Протестът е съгласуван със Столичната община (СО).

"Не искаме обещания. Не искаме оправдания. Искаме работеща услуга срещу парите, които плащаме", заявиха организаторите в призив, разпространен в социалните мрежи.

ТАРАЛЕЖ припомня, че вчера кметът на София Васил Терзиев заяви, че проблемът с "Топлофикация София" ще става все по-дълбок, ако не бъдат взети мерки. "Ако миналата година по същото време сме имали 118 аварии, в момента са 500", заяви Терзиев.