Двама служители на полицията са отстранени от длъжност след случая в Котел, при който се появиха видеокадри с полицейски действия срещу психично болен мъж.

Заместник-директорът на ОДМВР-Сливен комисар Иван Георгиев заяви, че ръководството на дирекцията няма да толерира насилие или действия, които уронват достойнството на гражданите.

„Всяка форма на насилие от страна на полицейски служители над граждани и действия, уронващи тяхното достойнство, ще срещне категорична реакция от ръководството на ОДМВР Сливен“, заяви Георгиев

Още на 25 ноември – непосредствено след получаването на информация за случая – е започнала дисциплинарна проверка. За нея е уведомена и Районната прокуратура в Сливен.

Проверяващата комисия е докладвала предварителни данни за тежко дисциплинарно нарушение. Установена е и възможност служителите да повлияят на процеса по изясняване на случая. Затова директорът на ОДМВР-Сливен е издал заповед за незабавното отстраняване на двамата полицаи от длъжност.

Комисар Георгиев подчерта, че проверката ще бъде доведена докрай и резултатите от нея ще бъдат оповестени.

„Не толерираме поведение, несъвместимо с Етичните правила. Обещавам пълна публичност по въпроса и по резултатите от проверката, след нейното приключване“, заяви заместник-директорът.

Случаят в Котел предизвика обществена реакция след разпространението на видеокадри, на които се виждат действия на полицаи при извеждането и задържането на психично болния мъж.

По случая освен дисциплинарната проверка е уведомена и прокуратурата.